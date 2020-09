PwC Deutschland und moresophy vereinfachen Compliance-Prozesse im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz

Düsseldorf (ots) -



- Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften stellt Unternehmen im Bereich

IT-Sicherheit und Datenschutz zunehmend vor Herausforderungen

- PwC Deutschland und moresophy kooperieren, um Unternehmen bei der Datenanalyse

und Risikobewertung zu unterstützen



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland und der

deutsche KI-Pionier moresophy kooperieren künftig bei der automatisierten

Analyse unstrukturierter Daten zur Bewertung von IT-Sicherheits- und

Datenschutzrisiken. PwC komplementiert damit sein Lösungsportfolio zum Schutz

sensibler und vertraulicher Daten. Insbesondere global agierende Unternehmen

können so ihr geistiges Eigentum sicher vor unbefugtem Zugriff schützen und

gesetzliche Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erstmalig

weitestgehend automatisiert erfüllen.





Verbesserung der Compliance dank automatisiertem KontextverständnisDie globale Datenökonomie eröffnet Unternehmen vielfältige Chancen. Sie birgtaber gleichzeitig auch unvorhersehbare Risiken - vom Verlust intellektuellenKapitals bis zur Verletzung von Geheimhaltungsklauseln oder der Offenlegung bzw.missbräuchlichen Verwendung personenbezogener Daten. RegulatorischeAnforderungen und gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO, dasUnternehmenssanktionsgesetz oder das Chinese Cyber-Security Law (CSL) sollen dieWirtschaft eigentlich vor diesen Risiken schützen. In der Praxis stellt dieVielzahl der Auflagen Unternehmen aber vor immense organisatorischeHerausforderungen. Verstoßen sie gegen die Spielregeln, sind die finanziellenRisiken immens und die Reputationsschäden möglicherweise noch um einiges größer.Während sich herkömmliche Cyber-Security- und Datenschutz-Lösungen meist auf dieAuswertung von Log-Dateien und anderen strukturierten Daten beschränken,ermöglicht das umfassende Kontext-Verständnis der Software CONTEXTSUITE vonmoresophy "out-of-the-box" einen strukturierten Überblick und ein umfassendesVerständnis über beliebige Inhalte und Dokumente. Genau da knüpft eine Lösungvon PwC an. Diese schützt sämtliche Daten - in allen möglichen Formaten und anallen Speicherorten. Die gemeinsam konzipierte Lösung ist für PwC ein zentralerBaustein des Portfolios im Bereich Cyber Security und Privacy."Mit moresophy heben wir für unsere Kunden den Schatz unstrukturierter Daten. Sosichern wir das Intellektuelle Kapital, ermöglichen umfassende Data Governanceund Konformität mit der DSGVO", kommentiert Jörg Asma, Partner im Bereich CyberSecurity & Privacy bei PwC Deutschland.PwC führt damit eine neue Klasse von Lösungen in die Welt datengetriebenerProzesse ein, die beliebige in Dokumenten verborgene Risiken berücksichtigt.Mittels künstlicher Intelligenz klassifiziert die Lösung vertraulicheInformationen hoch automatisiert als solche und schützt diese dann verlässlichvor Cyber-Angreifern. Gleichzeitig hilft sie, das Recht auf DSGVO-konformesLöschen personenbezogener Daten hochgradig automatisiert zu erfüllen. Durch dievollständige Bewertung aller Informationen im Unternehmen stellt die Lösung auchdie Weichen für eine optimierte Enterprise-Security-Architektur (ESA): PwC setztdie kognitiven Fähigkeiten der Software von moresophy etwa ein, umautomatisierte Konformitätsprüfungen auf Basis von Compliance-Anforderungendurchzuführen. Das beginnt bei der Datenmigration in die Cloud und schließt dieKommunikationskanäle mit Kunden, Zulieferern und Partnern ein."Die kognitiven Fähigkeiten unserer Software finden mit den Sicherheits-Expertenvon PwC den perfekten intelligenten Match für eine umfassende Risikobewertungund Compliance unter Nutzung aller relevanten internen und externen Daten", sagtProf. Dr. Heiko Beier, Geschäftsführender Gesellschafter bei moresophy.Lösung für PwC Deutschland Bestandteil des Beratungsangebots zur digitalenTransformationAls ersten Schritt vor der Einführung dieser Lösungen im Unternehmen bietet PwCseinen Klienten ab sofort eine sicheren "Quick Information Inventory" all ihrerDokumente an. Mithilfe von Softwarekomponenten des Herstellers Micro Focuskönnen neben Emails, Dateiablagen und Cloud-Systemen selbst Legacy-Systeme undMainframes einbezogen werden. Die KI-gestützte Bewertung liefert weitreichendeEinsichten in potenzielle Risiken und unterstützt Unternehmen bei der Ableitungeiner umfangreichen Strategie für Informationssicherheit und Compliance (ESA).Insbesondere global aufgestellte Organisationen sind durch Regulierungen wie dasChinese Cyber-Security Law (CSL) unmittelbar von der Offenlegung sensiblerInformationen bedroht. Dafür ist es unabdingbar zu wissen, welche Informationenüberhaupt im Unternehmen vorliegen und ausgetauscht werden.Pressekontakt:Alina GerhardsPwC | CommunicationsTel.: +49 211 981 - 4916E-Mail: mailto:alina.gerhards@pwc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8664/4718571OTS: PwC Deutschland