DAX – Wieder im Banne der Pandemie

Schnäppchenjäger könnten den Markt stützen

Auf der anderen Seite gibt es Experten-Stimmen, die darauf hinweisen, dass bei weiter sinkendem Kursniveau die Zahl der sogenannten „Schnäppchenjäger“ die derjenigen übersteigen dürfte, die zu niedrigeren Kursen noch verkaufen – ein Auftrieb an den Märkten wäre die Folge. Als sicher gilt aber sowohl bei den Markt-Optimisten als auch bei den -Pessimisten, dass die Nervosität der Marktteilnehmer und damit auch die Volatilität bis auf weiteres hoch bleiben dürften. Neben solchen generellen Erwägungen dürften die zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten in den kommenden Tagen eine Rolle an den Märkten spielen, zumal die Agenda hier gut gefüllt ist. Hierzulande dürften die Marktteilnehmer dabei vor allem auf die Einkaufsmanagerindizes und Inflationszahlen blicken. Noch interessanter wird es beim Blick auf die USA: Da stehen die Arbeitsmarktzahlen im Fokus, hinzu kommen Daten zu den persönlichen Konsumausgaben und dem Immobilienmarkt.

Corona – auch in der aktuellen Woche könnte das der bestimmende Einfluss für die deutschen Aktienmärkte sein. Nachdem es noch jüngst schien, als ob sich die Anleger weitgehend mit der Pandemie und ihren vielfältigen Folgen arrangiert hätten, zeigte sich in der vergangenen Woche das Gegenteil. Die wieder stärker gewordenen Sorgen angesichts deutlich steigender Infektionszahlen und Debatten über „zweite Welle“ und neue Gegenmaßnahmen könnten auch in den kommenden Tagen auf die Stimmung an den Märkten drücken. Viele Marktteilnehmer fürchten derzeit, dass die konjunkturelle Erholung vom Corona-Schock doch nicht so stabil sein könnte wie zuletzt erhofft. Für zusätzliche Unsicherheit sorgen zudem die näher rückende Präsidentschaftswahl in den USA sowie der schwelende Konflikt zwischen den USA und China. Zudem dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Thema Brexit wieder ins Bewusstsein der Anleger rückt.