EDEKA treibt Nachhaltigkeit im Fischsortiment voran (FOTO)

Hamburg (ots) - Der EDEKA-Verbund baut sein nachhaltiges Fischsortiment weiter

aus und setzt damit Zeichen für die Umwelt und die Branche. Als erster

Lebensmittelhändler in Deutschland bietet EDEKA jetzt auch Zander als

Tiefkühl-Eigenmarke und mit der Nachhaltigkeitszertifizierung des MSC (Marine

Stewardship Council) an. Der Wildfang-Fisch ist ab jetzt in vielen EDEKA-Märkten

erhältlich. Auch beim Zuchtfisch arbeitet EDEKA weiter an seiner Zielsetzung für

ein nachhaltiges Fischangebot: Die beliebten Tiefkühl-Lachs-Produkte der

Eigenmarke GUT&GÜNSTIG stammen jetzt komplett aus verantwortungsvoller Zucht mit

ASC-Siegel.



Zander ist ein hochwertiger und besonders in der feinen Küche geschätzter

Süßwasserspeisefisch. Er stellt besondere Ansprüche an die Umweltbedingungen.

Auf dem neuen Zanderprodukt der EDEKA-Eigenmarke zeigt das MSC-Siegel - und dies

erstmals im deutschen Markt für ein Zander-Eigenmarkenprodukt -, dass die

Zanderfischerei den MSC-Umweltstandard erfüllt und seinen Kriterien entsprechend

von einer unabhängigen Prüforganisation zertifiziert wurde.







auch den WWF-Panda: Denn es erfüllt einen vom WWF anerkannten, ökologischen

Standard, ist unabhängig geprüft und zertifiziert worden. Der Panda hilft den

Kunden dabei, umweltfreundliche Produkte wie diesen Zander schneller im

Tiefkühlregal zu finden.



"Unsere Kunden legen - gerade auch im Fischsortiment - immer größeren Wert auf

Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Produkt ist nun auch einer der besonders

geschätzten Süßwasserspeisefische in der Eigenmarke aus zertifiziert

umweltschonendem Fang erhältlich", so Rolf Lange, Leiter

Unternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale. "Der Marine Stewardship Council

freut sich, gemeinsam mit EDEKA einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben",

betont Stefanie Kirse, Leiterin des MSC in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. "Denn EDEKA setzt bereits seit Jahren auf nachhaltige Fischsortimente

sowie den Standard des MSC und hat so den Markt für zertifizierte Fischprodukte

beständig vorangetrieben."



Im Rahmen einer nachhaltigen Fischeinkaufspolitik engagiert sich EDEKA,

unterstützt von WWF, seit über zehn Jahren für den Fischbezug aus

verantwortungsvollen Quellen. Inzwischen liegt der Anteil von Wildfisch aus

nachhaltigen Bezügen bei über 80 Prozent. Beim Zuchtfisch ist es ebenfalls Ziel,

nachhaltige Bezüge auszubauen und den Anteil von 74 Prozent (2019) mit dem

Siegel des Aquaculture Stewardship Council zu erhöhen: So stammen jetzt auch die

Tiefkühl-Lachs-Produkte der Eigenmarke GUT&GÜNSTIG komplett aus Seite 2 ► Seite 1 von 2



Zusätzlich trägt das zertifizierte Produkt aus europäischer Inlandsfischereiauch den WWF-Panda: Denn es erfüllt einen vom WWF anerkannten, ökologischenStandard, ist unabhängig geprüft und zertifiziert worden. Der Panda hilft denKunden dabei, umweltfreundliche Produkte wie diesen Zander schneller imTiefkühlregal zu finden."Unsere Kunden legen - gerade auch im Fischsortiment - immer größeren Wert aufNachhaltigkeit. Mit dem neuen Produkt ist nun auch einer der besondersgeschätzten Süßwasserspeisefische in der Eigenmarke aus zertifiziertumweltschonendem Fang erhältlich", so Rolf Lange, LeiterUnternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale. "Der Marine Stewardship Councilfreut sich, gemeinsam mit EDEKA einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben",betont Stefanie Kirse, Leiterin des MSC in Deutschland, Österreich und derSchweiz. "Denn EDEKA setzt bereits seit Jahren auf nachhaltige Fischsortimentesowie den Standard des MSC und hat so den Markt für zertifizierte Fischproduktebeständig vorangetrieben."Im Rahmen einer nachhaltigen Fischeinkaufspolitik engagiert sich EDEKA,unterstützt von WWF, seit über zehn Jahren für den Fischbezug ausverantwortungsvollen Quellen. Inzwischen liegt der Anteil von Wildfisch ausnachhaltigen Bezügen bei über 80 Prozent. Beim Zuchtfisch ist es ebenfalls Ziel,nachhaltige Bezüge auszubauen und den Anteil von 74 Prozent (2019) mit demSiegel des Aquaculture Stewardship Council zu erhöhen: So stammen jetzt auch dieTiefkühl-Lachs-Produkte der Eigenmarke GUT&GÜNSTIG komplett aus