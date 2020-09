---------------------------------------------------------------------------

Makara Mining präsentiert aufschlußreiches Video vom potentiellen Weltklasseprojekt Rude Creek aus der legendären Yukon Region

Makara Mining Corp. (ISIN: CA56086L1022 ; WKN: A2P369) freut sich darüber, ein neues Unternehmensvideo zu präsentieren, in dem sich Grant Hendrickson, President und Chief Executive Officer von Makara, den Aktionären und der allgemeinen Öffentlichkeit vorstellt und anlässlich seines vor kurzem absolvierten Besuchs des Konzessionsgebiets Rude Creek Einblicke in das Projektgelände gewährt. Das Video wurde während des mittlerweile abgeschlossenen Bohrprogramms über 2000 Meter gedreht.

Das Video finden Sie unter dem nachfolgenden Link:

https://vimeo.com/461250087



Grant Hendrickson meint dazu: "Ich hoffe, unser Video bietet der Öffentlichkeit und unseren bestehenden Aktionären die Möglichkeit, sich einen allgemeinen Eindruck von unserem Projekt Rude Creek zu verschaffen. Der Yukon ist für viele eine entlegene Region und ich hoffe, dass wir unser Projekt mit diesem Video so bequem wie möglich zu den Bildschirmen der Leute bringen."



Hintergrundinformationen zu Rude Creek



Rude Creek befindet sich 12 Kilometer südöstlich der riesigen Kupfer Gold -Lagerstätte Casino, die von Western Copper and Gold exploriert wird. Die Lagerstätte Casino dürfte ernsthaft für eine großformatige Erschließung in Betracht gezogen werden. Die ebenfalls großformatige, orogene Goldlagerstätte Coffee, die von Newmont betrieben wird, befindet sich 45 Kilometer nordwestlich von Rude Creek. Die Projekte Coffee Creek und Casino, das Projekt Rude Creek und einige weitere interessante Goldprojekte in diesem Gebiet tragen allesamt dazu bei, dass sich die Goldgürtel White Gold und Dawson Range mit zu den wachstumsstärksten Regionen des Yukon entwickeln.