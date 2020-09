"Wir helfen Einkäufern, die beste Entscheidung zu treffen" / B2B-Plattform "Wer liefert was" präsentiert sich nach Relaunch in modernerem Design und mit neuen Features (FOTO)

Hamburg (ots) - Ab sofort präsentiert Visable die erfolgreichste B2B-Plattform

der DACH-Region "Wer liefert was" in völlig neuem Gewand und mit weitreichenden

technischen Veränderungen. Der Name wird vereinfacht von "Wer liefert was" zu

der simplen und einprägsamen Kurzform wlw. Der Claim "Einfach. Besser.

Entscheiden." bringt das neue Selbstverständnis der Plattform auf den Punkt: Mit

einer Datenbank aus rund 590.000 Lieferanten, Herstellern, Händlern und

Dienstleistern bietet wlw Beschaffungsprofis eine ideale Grundlage, um die beste

Einkaufsentscheidung zu treffen. Doch nicht nur die Marke und das

Erscheinungsbild wurden einem umfassenden Relaunch unterzogen. Neue Features wie

der prominent platzierte E-Sourcing Service wlw Connect, ein verbessertes

Firmenprofil sowie die Implementierung der Unified Search, einer präzisen,

KI-gestützten Volltextsuche, machen es Einkäufern nun noch einfacher, auf

schnellstem Weg den passenden Lieferanten für jeden Bedarf zu finden.



Einprägsamer und moderner - "Wer liefert was" wird zu wlw







erneuert und wurde den Gegebenheiten im Markt angepasst. Nun folgt die

vermutlich größte Veränderung: Der seit 1932 verwendete Name "Wer liefert was"

wird auf die prägnante, leicht zu erinnernde Kurzform wlw reduziert. "Der

Relaunch ist die weitreichendste Veränderung der Plattform seit zehn Jahren. Wir

wollen nicht nur die Nutzererfahrung und den Entscheidungsprozess für Einkäufer

vereinfachen, sondern auch unseren Markenauftritt. Deshalb ist es nur

konsequent, dass wir künftig die bereits durch die URLs wlw.de, wlw.at und

wlw.ch bekannte Abkürzung wlw nun auch als Namen verwenden", erklärt Peter F.

Schmid, CEO von Visable. "Der jahrzehntelangen Bedeutung und dem Ursprung der

Marke werden wir so weiterhin gerecht, gleichzeitig verschlanken wir jedoch die

Kommunikation und stärken die Identifikation mit den Domains, über die Einkäufer

in der DACH-Region auf die Plattform zugreifen."



Das neue Logo - der "Switch"- wurde mit dem Anspruch entwickelt, die

Transformation von dem früheren Nachschlagewerk hin zu einem digitalen

Tech-Unternehmen mit internationaler Bedeutung widerzuspiegeln. Elemente wie der

grüne Punkt aus dem Visable-Logo sowie die Verwendung der bekannten Farben

Dunkelblau und Grün führen die Marke in ihrem Erscheinungsbild stärker an das

"Markendach" Visable heran. Der neue Claim "Einfach. Besser. Entscheiden."ist

einprägsam und bringt die Kernkompetenz von wlw auf den Punkt: "Das

Leistungsportfolio von wlw geht über die einfache Anbietersuche hinaus. Wir

helfen Einkäufern, die beste Entscheidung für ihr Unternehmen und ihre Seite 2 ► Seite 1 von 3



