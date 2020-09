PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag erneut Anlauf für eine Erholung genommen. Ob dieser letztlich von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt aber abzuwarten - in der vergangenen Woche waren entsprechende Versuche verpufft. Im Kielwasser der Kursgewinne an der Wall Street zog der EuroStoxx 50 gegen Mittag um 2,03 Prozent auf 3200,66 Punkte an. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,86 Prozent auf 4817,43 Punkte hoch und der britische FTSE 100 gewann 1,37 Prozent auf 5922,95 Zähler.

Im Branchentableau des marktbreiten Stoxx Europe 600 gab es zu Wochenbeginn nur Gewinner. Ganz vorne lag der Bankenindex mit einem Plus von über viereinhalb Prozent - er hatte in der vergangenen Woche eine wichtige Unterstützung nur mit Mühe verteidigt, nachdem er zwischenzeitlich unter das Corona-Tief vom März gerutscht war. Ihm gab nun vor allem ein fast zweistelliger Kurssprung der HSBC Auftrieb. Die zuletzt gebeutelten Aktien profitierten von der Nachricht, dass der chinesische Versicherer und Finanzdienstleister Ping An seine Beteiligung ausgebaut hat.