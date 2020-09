FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nach deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche stabilisiert. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1659 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Am Freitag war der Euro noch bis auf 1,1612 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1634 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Gestützt wurde der Euro durch eine freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten mit zum Teil kräftigen Kursgewinnen.