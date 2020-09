Die neue CAD EYE(TM) Funktion von Fujifilm zur Echtzeit-Erkennung und Charakterisierung von Dickdarmpolypen mit Hilfe von KI-Technologie ist jetzt auf dem europäischen Markt erhältlich

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - FUJIFILM Europe GmbH hat heute

bekannt gegeben, dass CAD EYE(TM) jetzt in Europa erhältlich ist. CAD EYE(TM)

ist eine neue Software mit zwei Funktionen zur Erkennung und Charakterisierung

von Dickdarmpolypen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI), die auf einem

intensiven Lernprozess basiert. Die offizielle Produktvorstellung hat während

des ESGE Connect 2020 Satellite-Symposiums am Montag, den 21. September 2020

stattgefunden.



Die Charakterisierungsfunktion zusammen mit der Polypenerkennungsfunktion ist

mit der Software EW10-EC02 und der kompatiblen Erweiterungseinheit EX-1 in

Kombination mit dem System ELUXEO 7000 von Fujifilm und den Koloskopen der Serie

700 erhältlich.







Kolonpolypen mit Hilfe von KI-Technologie zu unterstützen. Wenn ein auffälliger

Polyp im endoskopischen Bild erkannt wird, zeigt eine Erkennungsbox den Bereich

an, in dem der Polyp erkannt wurde, begleitet von einem Tonsignal. Das

Charakterisierungsmodul von CAD EYE unterstützt Ärzte bei der Erstellung einer

histologischen Prognose, indem es anzeigt, ob der auffällige Polyp im Bild

hyperplastisch oder neoplastisch ist.



CAD EYE wird ausgeführt, während der Arzt das bewegte Endoskopiebild betrachtet,

und erfordert keine komplizierten Techniken oder Vorgänge wie Vergrößerung oder

Bildaufnahme.



Vor CAD EYE hat Fujifilm zwei verschiedene Arten von

Bildverbesserungstechnologien namens LCI (Linked Color Imaging) und BLI (Blue

Light Imaging) entwickelt, die aufgrund ihrer verwendeten Lichtwellenlänge die

Erkennung bzw. Charakterisierung unterstützen (2*). Dieses Konzept hat Fujifilm

auch bei der Entwicklung von CAD EYE angewandt, und die Funktionen von CAD EYE

werden je nach dem aktuellen Beobachtungsmodus automatisch aktiviert.



Die Erkennungsfunktion von CAD EYE wird aktiviert, wenn der Arzt den Weißlicht-

oder LCI-Modus zur Beobachtung anwendet, und sie schaltet automatisch auf die

CAD EYE Charakterisierungsfunktion um, wenn der Beobachtungsmodus in den

BLI-Modus gewechselt wird. CAD EYE kann einfach per Klick auf den Scope-Schalter

aktiviert oder deaktiviert werden, was für den Bediener sehr komfortabel ist,

wenn die Funktionen nicht mehr benötigt werden, wie z. B. bei Therapieverfahren.



Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) wurde so entwickelt, dass die

Augenbewegungen des Endoskopikers während eines Eingriffs auf ein Minimum

reduziert werden. Sie zeigt das Charakterisierungsergebnis und den Visual Assist



