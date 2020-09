Costa Cociere stellt neues Kreuzfahrtprogramm für 2021 vor (FOTO)

Hamburg (ots) - Costa Crociere (http://www.costacruise.com/) setzt die Arbeit an

der schrittweisen und verantwortungsbewussten Wiederaufnahme ihrer Kreuzfahrten

fort. Nachdem bereits die Routen für die Wintersaison 2020/2021 vorgestellt

wurden, hat das italienische Unternehmen nun auch seine Fahrpläne für das

restliche Jahr 2021 überarbeitet. Das Ziel bleibt dabei weiterhin, den Gästen

das bestmögliche Kreuzfahrterlebnis unter Berücksichtigung umfassender

Gesundheitsmaßnahmen zu ermöglichen.



Von April bis November 2021 wird Costa Crociere ihr Mittelmeer -Angebot

erweitern, mit einer Vielzahl an Möglichkeiten und einer großen Zahl an

Abfahrtshäfen, um flexibel an Bord gehen zu können. Im Sommer 2021 wird es

außerdem ein Comeback der Nordeuropa-Kreuzfahrten ab deutschen Häfen geben -

eines der beliebtesten Ziele der Gäste von Costa Crociere.





Details zu den neuen Fahrplänen und Buchungsinformationen stehen in Kürze aufder Homepage von Costa sowie in Reisebüros zur Verfügung. Costa arbeitet bei denFahrplänen eng mit den nationalen und lokalen Behörden in den jeweiligenZielländern zusammen, um den Gästen einen sicheren und erholsamen Urlaub bietenzu können - unter strenger Einhaltung des Sicherheitskonzept von Costa an Bordund in allen Destinationen des neuen Programms für 2021.Nordeuropa Kreuzfahrten ab deutschen HäfenWährend der Sommersaison 2021 wird Costa drei Kreuzfahrtschiffe für deutscheGäste in Nordeuropa einsetzen. Abfahrtshäfen sind Kiel und Bremerhaven. Auf derCosta Diadema sind die Gäste jeweils eine Woche ab Kiel unterwegs, um dieHauptstädte im Baltikum bzw. die Fjorde in Norwegen kennenzulernen. Die CostaFavolosa bietet zwischen Mai und September ab Bremerhaven spektakuläreKreuzfahrten über zwei Wochen in Island , neun Tage in den norwegischen Fjordenoder 14 Tage, um Irland, Schottland und England zu entdecken. Weiterhin kann manab Kiel mit der Costa Fascinosa auf einem 12-Tages-Trip zum Nordkap fahren odereine neuntägige Tour auf der Ostsee erleben.Mittelmeer-KreuzfahrtenVon März bis Herbst 2021 werden drei Schiffe im westlichen Mittelmeer unterwegssein: Costa Smeralda , das erste LNG-Schiff in der Flotte, Costa Firenze , dasneue Schiff, das gerade in der Fincantieri Werft Marghera (Venedig)fertiggestellt wird, sowie die Costa Pacifica , die 7-Tage-Kreuzfahrten mit denZielen Italien, Frankreich und Spanien anbieten wird.Drei weitere Schiffe werden im östlichen Teil des Mittelmeeres unterwegs sein,jeweils mit einer Kreuzfahrtdauer von einer Woche. Costa Deliziosa wird diegriechischen Inseln ansteuern, mit Costa Luminosa kann man Griechenland undKroatien entdecken, und mit der Costa Magica geht es nach Griechenland und MaltaIm Frühling und Herbst 2021 werden Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Favolosaund Costa Fascinosa im Mittelmeer unterwegs sein. Mit der Costa Diadema könnenGäste entweder zwei Wochen Israel oder die Türkei entdecken. Während die CostaFortuna Minikreuzfahrten im westlichen Mittelmeer anbietet, wird Costa Favolosaebenfalls Minikreuzfahrten im Frühjahr, aber mit Ziel Marokko offerieren. ImHerbst können Gäste dann Marokko auf zehntägigen Kreuzfahrten erleben. Nichtzuletzt wird die Costa Fascinosa Lissabon ansteuern. Diese Kreuzfahrt dauertzehn Tage.Alle weiteren Kreuzfahrten, die ursprünglich zwischen März und November 2021geplant waren und nicht mehr im neuen Programm zu finden sind, werden abgesagt.Costa wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Reisebüros und betroffeneKunden zu informieren. Unter Berücksichtigung des jeweils geltendenVerbraucherschutzgesetzes, erhalten betroffene Kunden die Möglichkeitumzubuchen.Das Unternehmen informiert umfassend über die geltenden Hygiene-Protokolle undMaßnahmen auf seiner Website https://www.costakreuzfahrten.de/bald-wieder-leinenlos/ihre-gesundheit-an-bord.html? .