Neustadt a. d. W. (ots) - Arbeitgeber können ihren Angestellten bestimmte

Gesundheitskurse finanzieren - steuerfrei. Früher lag die Grenze bei 500 Euro im

Jahr, seit 2020 sind bis zu 600 Euro möglich. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, welche Bedingungen erfüllt sein

müssen.



Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Schutz der Gesundheit noch mehr zu

einem der wichtigsten Themen geworden - auch für Arbeitgeber. Unterstützt werden

sie dabei von Krankenkassen, die verschiedene Gesundheitskurse für Arbeitnehmer

anbieten. Und von der Finanzverwaltung, die seit 1. Januar 2020

Arbeitgeberzuschüsse von bis zu 600 Euro pro Jahr und Mitarbeiter steuer- und

sozialversicherungsfrei anerkennt. Betriebliche Gesundheitsförderung nennt sich

dieses Prinzip.





Zwei Voraussetzungen gelten für die betriebliche GesundheitsförderungFolgende Bedingungen sind an die steuer- und sozialversicherungsfreiebetriebliche Gesundheitsförderung geknüpft - erste Bedingung: Der Arbeitgeberüberweist dem Mitarbeitenden die Zuschüsse zusätzlich zum Arbeitslohn.Die zweite Bedingung ist, dass Mitarbeitende nur Zuschüsse für Kurse erhalten,die den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern. Dazu gehören:- Bewegungsprogramme, zum Beispiel Rückenkurse- Ernährungsangebote, zum Beispiel zur Reduktion von Übergewicht- Aufklärungskurse zum Suchtmittelkonsum, zum Beispiel Rauchentwöhnung- Kurse zur Stressbewältigung, zum Beispiel autogenes TrainingSind diese Voraussetzungen erfüllt, steht den Mitarbeitenden ein Freibetrag vonbis zu 600 Euro pro Jahr zu. Erhält ein Mitarbeitender mehr Geld von seinemArbeitgeber, muss er nur den Teil der Zuschüsse versteuern, der über demFreibetrag liegt. Beispiel: Zahlt der Arbeitgeber 650 Euro für dieGesundheitsförderung, werden nur auf 50 Euro Steuern fällig.Kurse im Unternehmen sind SachleistungenIn großen Firmen fanden Kurse zur Gesundheitsförderung vor Ausbruch derCorona-Pandemie häufig im eigenen Gebäude statt. Unter Wahrung der aktuellgeltenden Abstands- und Hygiene-Regeln ist das prinzipiell auch jetzt wiedermöglich. Der Arbeitgeber übernimmt dann die Kosten direkt. Steuerlich gesehenerhalten Mitarbeitende eine Sachleistung - und genau wie bei der Geldleistunggilt: Die Gesundheitsförderung ist bis zu 600 Euro steuerfrei. Und alles, wasdarüber liegt, muss versteuert werden.Bestimmte Maßnahmen werden nicht gefördertDer Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) hat aufgelistet,welche Kosten und Maßnahmen nicht zur betrieblichen Gesundheitsförderung zählenund deshalb keine Steuererleichterung bringen:- Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen- Maßnahmen ausschließlich zum Erlernen einer Sportart- Trainingsprogramme mit einseitigen körperlichen Belastungen- Massagen- Maßnahmen von Anbietern, die ein wirtschaftliches Interesse am Verkauf vonBegleitprodukten haben - zum Beispiel Diäten oder Nahrungsergänzungsmittel- Maßnahmen, die den Einsatz von Medikamenten zur Gewichtsabnahme,Formula-Diäten (Nahrungsersatz oder Nahrungsergänzungsmittel) sowie extremkalorienreduzierter Kost propagierenAuf den Internetseiten der Krankenkassen finden Interessierte die förderfähigenKursangebote in ihrer Region.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweitDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtFreibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft denSteuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnisnach § 4 Nr. 11 StBerG.