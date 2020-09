Anzeige LESEN SIE DIE AMAZON-BESTSELLER IN BÖRSE & AKTIEN



Aktuell besitze Tesla Produktionskapazitäten für 700.000 Elektroautos, so Dudenhöffer. Aber: „Mit Grünheide und den Erweiterungen in Shanghai und USA läuft er in Richtung zwei Millionen. Wenn der 25.000 Dollar Tesla klappt, wird Elon Musk vor dem Jahr 2030 die zwei Millionen Tesla Jahresproduktion überspringen. So schnell wie Elon Musk hat kein Autobauer der Welt die zwei Millionen erreicht … und er wird dabei nicht stehen bleiben. Der Battery Day hat den Schlüssel dazu gezeigt (. . .)“.

Beim „Battery Day“ am vergangenen Dienstag hatten Elon Musk und sein Team eine Strategie vorgestellt, wie Tesla in Zukunft mehr Reichweite für weniger Kosten bei seinen E-Autos erreichen will. Tesla will dies insbesondere durch ein neues Batteriezellendesign, verbesserte kobaltfreie Anoden- und Kathodenmaterialien sowie die Nutzung der Batteriezellen als tragendes Fahrzeugteil schaffen. Außerdem seien Produktionsoptimierungen in Teslas Batteriefabriken geplant. Durch dieses Maßnahmenbündel sei laut Tesla eine Reichweitensteigerung von 54 Prozent und eine Batteriekosten-Senkung von 56 Prozent innerhalb von drei Jahren möglich.



Quelle: Tesla

Batterieexperte Maximilian Fichtner erklärte Teslas neue Batteriezellendesign gegenüber dem Spiegel: „Bisher stecken in Tesla-Batterien Rundzellen, die etwas größer sind als die Batterien einer klassischen Taschenlampe. Darin steckt eine aufgerollte Metallfolie mit einer Paste darauf, das ist das eigentliche Speichermaterial. Am Ende dieser Rolle befindet sich eine Lasche. Wenn ich die Batterie lade oder entlade, muss der Strom über die Lasche die gesamte Wicklung durchlaufen. Tesla hat es jetzt geschafft, diese Rolle quer zu verbinden und die Lasche überflüssig zu machen.“



Teslas neues Batteriezellenformat; Quelle: Tesla

Teslas völlig neues Batteriezellenformat ermögliche es die Reichweite um 16 Prozent zu erhöhen, gleichzeitig können die Batterien bis zu sechsmal schneller geladen werden und die Wärmeerzeugung könne sehr geringgehalten werden. „Das ist ein Quantensprung“, so die Einschätzung Fichtners.

Am Montagnachmittag steht die Tesla-Aktie im Xetra-Handel mehr als 3,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 363,20 US-Dollar (Stand: 28.09.2020, 12:44 Uhr):

Tesla

Autor: Ferdinand Hammer