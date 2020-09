Cancom übernimmt vorrangig die Finanzierung und das Management der Beteiligungsgesellschaften der Gruppe, die vor allem unter Nutzung digitaler Medien insbesondere im Handel mit Hard- und Software sowie ähnlicher Produkte Service-Dienstleistungen erbringen. Das hat Investoren nach dem Corona-Crash auf 31,20 Euro dazu bewogen, die Aktie in diesem Jahr sogar auf ein frisches Rekordhoch bei 59,05 Euro voranzutreiben, wodurch sich dieser Sektor vergleichsweise als robust präsentiert. Die letzten Monate über waren wieder von Abgaben geprägt, im Bereich von 42,62 Euro zeichnet sich jedoch eine klare Unterstützung ab und könnte schon bald zu einem Abwärtstrendbruch führen.

Inverse SKS-Formation möglich

Wie der gesamte Kursverlauf seit August letzten Jahres zeigt, könnte es sich dabei um eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 57,00 Euro handeln. Bis zu einer nachhaltigen Aktivierung ist es zwar noch weit, aber bereits der Ausbruch aus dem Abwärtstrend bestehend seit Juni 2020 könnte bereits als Anlass für ein Long-Investment genutzt werden. Oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts wäre demnach einen Rücklauf an 52,05 und darüber an 57,00 Euro vorstellbar. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SB8PX9 zurückgegriffen werden. Oberhalb der Nackenlinie wären mittelfristig weitere Zugewinn an 61,99 Euro zu favorisieren. Ein Kursrutsch unter 42,50 Euro dürfte die Aktie von Cancom hingegen auf 38,00 Euro abwärts zwingen. Darunter findet der Wert um 35,95 Euro eine weitere Unterstützung vor.