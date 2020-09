Agravis Raiffeisen AG gibt aktuell Genussscheine aus (FOTO) Münster (ots) - Nach dem großen Interesse in den Jahren 2015 und 2016 gibt die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/) erneut Genussscheine (https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/investor-relations/genussscheine/) aus. Ziel ist es, die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens weiter zu stärken. Bis zu 65 Mio. Euro an zusätzlichem Kapital möchte die AGRAVIS auf diese Weise bei potenziellen Anlegern generieren. Dabei ist auch eine Verlängerung der Genussrechte aus dem Jahr 2015 möglich. Zeichnungsangebote sind längstens bis zum 30. Oktober 2020 möglich.



Der Gesamtbetrag von 65 Mio. Euro wird, so AGRAVIS-Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff, in drei Tranchen aufgeteilt. Für Aktionäre und Mitarbeiter kann das Volumen bis zu 25 Mio. Euro erreichen. Der Nennwert pro Genussschein beträgt hier 1.000 Euro. Die Mindestzeichnung liegt bei 2.000 Euro. Die Genussscheine in dieser Tranche werden mit 3,25 Prozent im Jahr verzinst.