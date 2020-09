MAILÄNDER FLUGHÄFEN MALPENSA UND LINATE SETZEN ALS ERSTE IN ITALIEN ECAC STANDARD-3-HANDGEPÄCKKONTROLLSYSTEME VON SMITHS DETECTION EIN

Smiths Detection gab heute den Abschluss eines Vertrages mit der SEA Group bekannt, um die Modernisierung der beiden internationalen Flughäfen in Mailand, Malpensa und Linate, auf den branchenweit höchsten Sicherheitsstandard für Handgepäck – ECAC EDS CB C3 – zu unterstützen. Im Zuge der Implementierung werden bis zu 18 hochentwickelte Gepäckkontrollsysteme HI-SCAN 6040 CTiX , die auf der Computertomographie (CT)-Technologie basieren, in Terminal 1 des Mailänder Flughafens Malpensa installiert, zusammen mit bis zu 10 weiteren Systemen am Flughafen Mailand Linate.

„Die Flughäfen Malpensa und Linate sind Mailands wichtige Tore zum Rest der Welt. Deshalb lautet unsere Priorität, Passagieren die höchsten Sicherheitsstandards zu bieten, einschließlich der Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit. Mit der CT-Technologie und hochauflösenden 3D-Bildern sind die Sicherheitsbeamten an den Flughäfen in der Lage, schnelle und angemessene Entscheidungen zu treffen und so die Sicherheitskontrollen zu beschleunigen, um die Menschenmassen zu entlasten und den Reisenden zu ermöglichen, ihren Sicherheitsabstand zu anderen Personen an den Sicherheitslinien zu maximieren“, erklärte Tony Tielen, Vice President Europe and Africa von Smiths Detection.

Die mehrphasige Installation soll im dritten Quartal 2020 beginnen und bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Die ersten vier CTiX-Einheiten werden bis Ende Oktober 2020 am Flughafen Linate installiert und in Betrieb genommen.

Dieser Vertrag beinhaltet zudem einen Full Risk Service, der vorbeugende und korrigierende Wartungsarbeiten umfasst.

Neben der ECAC EDS CB C3-Zulassung hat der HI-SCAN 6040 CTiX auch die höchste Stufe der AT-2-Zertifizierung der Transportation Security Administration (TSA) erreicht.

###

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Screening-Technologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 40 Jahren felderprobter Erfahrung liefern wir die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln.

Unser Ziel ist einfach: Die nötige Sicherheit, Verlässlichkeit und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, auf die es in der Welt ankommt.

