Immunics COVID-19 Medikamentenkandidat IMU-838 nimmt Safety-Hürde

Immunic hat Neuigkeiten zu ihrem COVID-19 Medikamentenkandidat IMU-838 veröffentlicht. So sei das unabhängige Datenüberwachungskomitee (IDMC) auf Basis der verfügbaren Sicherheitsdaten aus der laufenden Phase-2-Studie zu dem Schluss gekommen, dass die Studie ohne Änderungen fortgesetzt werden sollte, meldet das Unternehmen am Montag. Im Rahmen der klinischen Studie wird IMU-838 in der Behandlung von Patienten mit moderater ...