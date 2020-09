Makara Mining Corp. veröffentlicht informative Video-Präsentation zum potentiellen Weltklasseprojekt Rude Creek am Yukon! Makara Mining Corp. wartet auf Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms - Aktie vor Ausbruch über 0,70 €? Die Makara Mining Corp. (ISIN: CA56086L1022 ; WKN: A2P369) steht charttechnisch unmittelbar vor einem Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 0,70 €. Seit Wochen stabilisiert sich exakt an dieser Marke der Kurs und die Korrektur von Anfang September kann als abgeschlossen betrachtet werden. Die Unterstützungszone liegt bei 0,60 € und sollte auch bei einem neuerlichen Test halten.

Aktive Anleger spekulieren genau auf diese Entwicklung, denn aus fundamentaler Sicht ist die Aktie unterbewertet.



Wer sich ein Bild von dem exzellenten Upside des vermutlichen Weltklasseprojekts Rude Creek (zu 100% im Besitz von Makara Mining Corp.) aus der Yukon Region machen möchte, kann dies ab heute über ein Präsensentationsvideo tun, das die Gesellschaft exklusiv veröffentlicht hat.



Das Video wurde während des mittlerweile abgeschlossenen Bohrprogramms gedreht. Das Video finden Sie unter dem nachfolgenden Link:

Hier geht es zum Video



CEO Grant Hendrickson meint dazu: "Ich hoffe, unser Video bietet der Öffentlichkeit und unseren bestehenden Aktionären die Möglichkeit, sich einen allgemeinen Eindruck von unserem Projekt Rude Creek zu verschaffen. Der Yukon ist für viele eine entlegene Region und ich hoffe, dass wir unser Projekt mit diesem Video so bequem wie möglich zu den Bildschirmen der Leute bringen."

Rude Creek befindet sich 12 Kilometer südöstlich der riesigen Kupfer Gold -Lagerstätte Casino, die von Western Copper and Gold exploriert wird. Die Lagerstätte Casino dürfte ernsthaft für eine großformatige Erschließung in Betracht gezogen werden. Die ebenfalls großformatige, orogene Goldlagerstätte Coffee, die von Newmont betrieben wird, befindet sich 45 Kilometer nordwestlich von Rude Creek. Die Projekte Coffee Creek und Casino, das Projekt Rude Creek und einige weitere interessante Goldprojekte in diesem Gebiet tragen allesamt dazu bei, dass sich die Goldgürtel White Gold und Dawson Range mit zu den wachstumsstärksten Regionen des Yukon entwickeln.