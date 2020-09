Seit heute notieren die Aktien von Siemens Energy an der Börse in Frankfurt. Für zwei Siemens-Aktien erhalten die Investoren zusätzlich eine Aktie von Siemens Energy. Siemens hält an dem Börsenneuling noch insgesamt rund 35 Prozent. Die Beteiligung soll weiter reduziert werden.Die Analysten von Independent Research bewerten die Abspaltung von Siemens Energy als sinnvoll. Sie verweisen jedoch zugleich auf Risiken und mögliche ...