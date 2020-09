Forsaken World: Gods and Demons ist ein offenes Fantasy-MMORPG von unglaublichem Ausmaß. Tauche ein in eine Welt unendlicher Abenteuer, in der den Sieger Schätze und Ruhm erwarten. Überfalle eine Drachenhöhle, suche nach verlorenen Objekten oder lehne dich entspannt zurück und fange zwischen deinen Heldenabenteuern ein paar Fische. Die Welt um dich herum wird von deinen Entscheidungen im Spiel beeinflusst. Die Handlung erlaubt es dir, die Zukunft von Calindor zu bestimmen. Setze Zeichen und werde zur Legende!

Pre-register now on the App Store and Google Play (Graphic: Business Wire)

Grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten der Charaktere

Wechsle jederzeit deine Klasse und spezialisiere deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen. Mische und kombiniere Fähigkeiten und Talente passend zu deinem Kampfstil. Passe dein Aussehen und deinen Gesichtsausdruck an, um dein wahres Ich zu zeigen. In FW: GD gleicht kein Spieler dem anderen.

Eine atemberaubende Welt

Tauche ein in die sagenhaften Landschaften von Calindor. Schwing dich mit Flügeln und Reittieren in die Lüfte, um phantastische Aussichten zu genießen, ein Panoramaflug-Gameplay zu erleben und die vielen Geheimnisse dieses Reichs zu entdecken. Genieße mit Zwergen einen edlen Tropfen und lausche den zauberhaften Weisen der Elfen. Chatte mit anderen Spielern, tausche mit ihnen Güter und Ressourcen und genieße deinen Erfolg in dieser magischen Welt!

GvG im großen Maßstab

Bei FW: GD können Hunderte von Spielern gleichzeitig online sein – alle kämpfen gemeinsam gegen den Weltboss. Die einfallende Sturmlegion, die sich bekriegenden Fraktionen und die wilde Tierwelt machen die Welt von Calindor gefährlich. Mitten im Chaos kämpfen die Gilden heftig gegeneinander um Land und Ressourcen. Möchtest du Allianzen bilden und den Frieden erhalten oder alles im Namen des ewigen Ruhmes erobern? Wofür du dich auch entscheiden magst, gehe nicht allein vor – gründe eine Gilde oder trete einer Gilde bei, baue Gildenburgen und kämpfe für den Ruhm der Götter.

Dynamisches Gameplay

Mit jedem Login erlebst du ein neues Abenteuer. Beginne deinen Tag mit einem Bummel über den Markt und kaufe dort Tränke ein. Treffe dich mit Freunden zu einer Kerkertour nach alter Art oder erlerne bei passender Gelegenheit ein paar Handwerker-Skills. Ein kleiner Ausflug in die Welt der Kräuter kann ein besonderes Ereignis auslösen und man befindet sich in einem epischen Abenteuer, in dem ein Drache erlegt wird. Ganz unabhängig davon, welcher Spielertyp du bist, du wirst in Forsaken World deine Berufung finden.

Vorregistrierung ab sofort für Forsaken World: Gods and Demons auf iOS und Android. Bleibe auf Facebook, Instagram und GTarcade auf dem neuesten Stand der Dinge.

Über YOOZOO Games

YOOZOO Games ist ein auf Entwicklung und Vertrieb von Videogames spezialisierter weltweit tätiger Entertainment-Anbieter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai und betreibt Niederlassungen in Asien, Europa und in den USA. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat YOOZOO ein starkes globales Vertriebsnetz aufgebaut und mehr als 40 äußerst erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht, darunter Game of Thrones Winter is Coming, die Serie League of Angels und Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac.

