Köln (ots) - Klimawandel, Top-YouTube Creator*innen, Würmer und dieBaumarktkette toom: In der Zeit vom 30. September bis 4. Oktober bilden dieseThemen die Grundlage für das bislang größte Charity Live-Event für denKlimaschutz. Bei "YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" ziehen zahlreicheCreator*innen gemeinsam in eine riesige Kuppel und widmen sich verschiedenenFragen rund um den Klimaschutz. Als Partner dieses Events zeigt toom, welchenachhaltigen Lösungen im Alltag ganz einfach umsetzbar sind und ruft dieBewohner*innen hierfür zu einer Klima-Tageschallenge auf: dem Bau einesHochbeetes mit Wurmkiste. Das Ziel des Events: eine möglichst große Baumspendefür die Aufforstungsorganisation "Plant for the Planet".https://toom.de/aktionen/youtopia/Nach dem Motto "Gemeinsam für die Umwelt" findet vom 30. September bis 4.Oktober das von i&u TV produzierte fünftägige Charity-Livestream-Event"YouTopia" statt, das gezielt auf den Klimawandel aufmerksam machen will. Dazutragen bis zu acht Top-YouTube Creator*innen aus den verschiedensten Bereichenbei, die gemeinsam eine riesige Kuppel beziehen werden. Mit dabei sind u.a.Jonas Ems, Kayla Shyx, Simon Will, Jacob Beautemps und HeyMoritz. Vom frühenMorgen bis in den späten Abend werden sie verschiedene prominente Gästebegrüßen, zum Beispiel Judith Rakers, Günther Jauch, Cem Özdemir, Eckart vonHirschhausen oder Ranga Yogeshwar, und mit ihnen Umwelt-Experimente,Science-Talks oder Gameshows veranstalten, um das Thema Nachhaltigkeit ausverschiedensten Blickwinkeln zu beleuchten. Gemeinsam verfolgen sie außerdem einweiteres großes Ziel: möglichst viel Geld sammeln, um Baumspenden an dieAufforstungsorganisation "Plant for the Planet" zu ermöglichen.Die Kuppel-Bewohner erhalten von toom am Freitag, den 2. Oktober den Auftrag,eine nachhaltige Challenge umzusetzen und ein Hochbeet mit Wurmkiste zu bauen.Mit dieser Aufgabe zeigen die YouTuber*innen den Zuschauern, wie man mit kleinenHandgriffen und den richtigen Produkten ein Hochbeet mit eigenem Kompost anlegenkann, das selbst in der kleinsten Wohnung oder auf dem Balkon Platz findet.Sollten die Creator*innen ihre Challenge erfolgreich abschließen, spendet toomeinen Gegenwert von 10.000 Bäumen an "Plant for the Planet"."Mit der Teilnahme an diesem bisher einmaligen Event setzen wir gemeinsam mitden Creator*innen ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz und möchten damit dasBewusstsein in der Gesellschaft für nachhaltige Themen rund um das Selbermachen