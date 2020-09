Heppenheim (ots) - European Payment Report zeigt deutliche Auswirkungen der

Heute stellt Intrum den European Payment Report 2020 (EPR) der Öffentlichkeit

vor, der seit 1998 jährlich erhoben wird. Die Studien-Ergebnisse zeigen, dass

die Geschäftsentwicklung in vielen Sektoren zum Erliegen gekommen ist. Die

Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission vom Sommer 2020 geht davon aus,

dass die EU-Wirtschaft im Jahr 2020 um 8,3 Prozent schrumpfen wird. Die

europäischen Volkswirtschaften sind durch die negativen finanziellen Folgen

getroffen, die hauptsächlich von der Covid-19-Pandemie verursacht und verstärkt

worden sind.





Fast sechs von zehn befragten Unternehmensvertretern geben insgesamt an, dasseine europaweite Rezession die größte Herausforderung darstellt, wenn es darumgeht, dass die Kunden in den nächsten zwölf Monaten pünktlich zahlen. InDeutschland sind sogar 68 Prozent der Befragten dieser Meinung. Platz zwei undeine Folge davon seien finanzielle Schwierigkeiten der Kunden (Deutschland 31,EU-Schnitt 38 Prozent) und damit einhergehende verspätete Zahlungen."Die Unternehmen bereiten jetzt die notwendigen Schritte vor, um sich auf einedurch die Pandemie verursachte Rezession vorzubereiten. Geringere Einnahmenhaben den Cashflow der Unternehmen verringert und dadurch den Druck auf dieeigenen Finanzen und ausgehende Zahlungen erhöht. Die Auswirkungen auf dieeuropäische Zahlungssituation werden weiterhin dramatisch sein", sagt MikaelEricson, Präsident und CEO von Intrum.Immobilien und Bau sind am stärksten von Zahlungsverzug betroffenDie Rezession wird die industriellen Zweige auf unterschiedliche Weise treffen.Der EPR zeigt deutlich, dass beispielsweise Unternehmen im Immobilien- undBausektor am stärksten von Zahlungsverzug betroffen sind. 41 Prozent dieserUnternehmen geben an, längere Zahlungsfristen akzeptiert zu haben, um eineInsolvenz zu vermeiden. Der europäische Durchschnitt liegt bei 35 Prozent.Gleichzeitig haben Unternehmen im Gastgewerbe und der Freizeitindustrieeuropaweit immer noch mit unterschiedlichen pandemiebedingten staatlichenBeschränkungen zu kämpfen. Innerhalb dieser Branchen geben vier von zehnBefragten (42 Prozent) an, dass eine Rezession schwerwiegende Auswirkungen aufihr Geschäft haben wird - die höchste Zahl der elf von Intrum befragtenBranchen.Kosten senken und Einstellungen reduzierenDie Ergebnisse des Reports zeigen darüber hinaus, dass europäische Unternehmensich vor allem für folgende Maßnahmen entscheiden, um ihr Geschäft in einerRezession und einem wirtschaftlichen Umbruch zu schützen: 38 Prozent der