Hauptversammlung der Ekotechnika AG: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Hauptversammlung beschließt Genehmigtes Kapital 2020

Satzungsänderungen zur Durchführung von Hauptversammlungen

Positive Entwicklung in den ersten neun Monaten 2019/2020

Walldorf, 28. September 2020 - Die Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, hat ihre aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschobene Hauptversammlung heute erfolgreich durchgeführt. Neben der Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie der Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020 hat die Hauptversammlung auch die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 mit großer Mehrheit beschlossen.

Darüber hinaus wurde angesichts des in Kraft getretenen Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) eine Satzungsänderung zur Teilnahme an der Hauptversammlung beschlossen. Nach den Erfahrungen in der Coronavirus-Pandemie haben die Aktionäre zudem weiteren Satzungsänderungen zur Durchführung der Hauptversammlung zugestimmt, um die Regelungen zur Anwesenheit von Aktionären und Aufsichtsratsmitgliedern flexibler zu gestalten.

Außerdem berichtete der Vorstand in der heutigen Hauptversammlung über die bisherige Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 (30.09.). So stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 % von 123,0 Mio. Euro auf 148,9 Mio. Euro. Dabei blieb der Verkauf von Landmaschinen weiterhin der wichtigste Umsatztreiber. Im Gegensatz dazu ist das umsatzmäßig bisher wenig bedeutende Segment Forstmaschinen durch den coronabedingten Exporteinbruch nach China sowie einige Gesetzesänderungen im Bereich "Export Holzprodukte" beeinträchtigt.