Pressemitteilung zur Digitalen Infrastruktur / Studien

München (ots) - Der Freistaat erlebt Digitalisierungsschub durch Corona und

bleibt bundesweit Spitzenreiter beim Ausbaustand sowohl in Städten als auch in

ländlichen Regionen



Der Freistaat hat in den letzten Jahren konsequent in den Ausbau digitaler Netze

investiert. Zeitgleich hat die Corona-Krise der Digitalisierung einen Schub

verliehen. Das ist das Ergebnis zweier Studien der vbw - Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V., die heute der Öffentlichkeit präsentiert wurden.







"Die beachtlichen Fortschritte beim Netzausbau sind uns in der Krisezugutegekommen. Während des Lockdowns haben die Netze dem gestiegenen Bedarfdeutlich besser standgehalten als von vielen erwartet", erklärt vbwHauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Im Deutschlandvergleich stehtüberdurchschnittlich vielen bayerischen Haushalten schnelles Internet zurVerfügung. Auch beim super schnellen Internet via Glasfaser gab es Fortschritte,aber der Weg zur flächendeckenden Anbindung ist noch weit. "Das liegt in Teilenaber auch an der mangelnden Nachfrage", erklärt Brossardt und fügt hinzu: "DerBedarf wird aufgrund neuer technischer Möglichkeiten und Innovationen weiterrasant steigen. Wir müssen daher den Ausbau mit Vollgas weiter vorantreiben."Finanz- und Heimatminister Albert Füracker betont die Bedeutung einerzukunftsfähigen Breitbandinfrastruktur für den Standort Bayern und dasEngagement der Staatsregierung: "Der Freistaat hat schon über 1,1 Mrd. Euroinvestiert, um unsere digitale Infrastruktur weiter voran zu bringen - egal, obin der Stadt oder auf dem Land. Und dieses Investment zahlt sich aus: In derMehrzahl der Gewerbegebiete im Freistaat sind bereits Gigabit-Geschwindigkeitenmöglich. Glasfaser ist schon heute in jeder bayerischen Gemeinde angekommen; dasist ein echter Standortvorteil in Bayern. Die neuen Studien der vbw bestätigenunseren Weg. Wir ruhen uns auf dem Erreichten aber nicht aus, sondern verfolgenweiter konsequent unser Ziel: Gigabit für alle im ganzen Freistaat!"Der Freistaat belegt beim aktuellen Ausbaustand einen Spitzenplatz unter denBundesländern. So hatten Ende 2019 96,2 Prozent der bayerischen Haushalte Zugangzu einem Anschluss mit mindestens 30 Mbit/s. Mittlerweile liegt auch inländlichen Regionen der Versorgungsgrad bei 90 Prozent, das ist 12,3Prozentpunkte höher als im Bundesschnitt. "Dazu kommt ein weiterer Meilenstein:In 928 der 2.056 bayerischen Kommunen standen mindestens 80 Prozent derHaushalte sogar 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Das sind 600 Kommunen