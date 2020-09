Euler Hermes Rating stuft das Emittentenrating der Dr. Wiesent Sozial gGmbH auf CC herab / Der Ausblick für dieses Rating ist unbestimmt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Ausschlaggebend für die Herabstufung des Emittentenratings derDr. Wiesent Sozial gGmbH (vormals SeniVita Sozial gGmbH) ist nach Einschätzungvon Euler Hermes Rating die weitere Abschwächung des stark erhöhtenFinanzrisikos. Die Ertragskraft der Unternehmensgruppe bewertet die Agenturdurch operative Verluste in der Alten- und Tagespflege sowie ambitionierteWachstums- und Sanierungsziele und hohe Restrukturierungsbelastungen derSeniVita Social Estate AG in der Altenpflege als sehr schwach. DieKapitalstruktur der Unternehmensgruppe bewertet die Ratingagentur aufgrund desnegativen Eigenkapitals der SeniVita Social Estate AG, Unwägbarkeiten imZusammenhang mit der geplanten Neugestaltung der Genussscheine und Genussrechteund Sanierungsrisiken als sehr schwach. Die gruppenweitenEntschuldungspotenziale und Zinsdeckungen beurteilen die Analysten als sehrschwach. Aus Sicht der Agentur verfügt die Unternehmensgruppe insgesamt übereine unzureichende finanzielle Flexibilität und ist auf weitere Nachschüsse derHauptgesellschafter bzw. Wachstums- und Unternehmensfinanzierungen angewiesen.Die Dr. Wiesent Sozial gGmbH mit einem nicht konsolidierten Umsatz von EUR 8,1Mio. (2018) und 145 Mitarbeitern ist ein Betreiber von Behinderteneinrichtungenfür Kinder und Jugendliche, einer Berufsfachschule für Pflegefachkräfte,Fachschule für Heilerziehungspflege, einer Grundschule und vonAlten-Tagespflegeeinrichtungen.Die Zusammenfassung des Ratingberichtes sowie die relevante Rating Methode sindauf eulerhermes-rating.com (https://www.ehrg.de/) veröffentlicht.Dr. Wiesent Sozial gGmbH https://www.ehrg.de/dr-wiesent-sozial-ggmbh/Euler Hermes Rating (Euler Hermes Rating) wurde 2001 als unabhängige europäischeRatingagentur der Euler Hermes und Allianz Gruppe gegründet. Sie ist gemäßVerordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und Europäischen Ratesals Credit Rating Agency (CRA) registriert und wird als External CreditAssessment Institution (ECAI) bei der European Banking Authority (EBA) geführt.Euler Hermes Rating ist eine Tochtergesellschaft der Euler Hermes SA, derweltweiten Marktführerin für Kreditversicherungen und ein Unternehmen derAllianz SE.© 2020 Euler Hermes Rating GmbH ("EHRG") and/or its licensors and affiliates.All rights reserved.CREDIT RATINGS ISSUED BY EHRG ARE EHRG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURECREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES,AND EHRG'S PUBLICATIONS MAY INCLUDE EHRG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVEFUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE