Nach intensivem Bieterwettstreit

Rumänische Töchter der Wirecard Sales International Holding an SIBS verkauft

Aschheim/München, 28. September 2020. Im Investorenprozess für die Verwertung der von der Wirecard Sales International Holding GmbH (WDSI) gehaltenen, internationalen Beteiligungen der Wirecard-Gruppe konnte ein weiterer Fortschritt erzielt werden. Der vom Insolvenzgericht München bestellte Insolvenzverwalter der WDSI und der Wirecard AG, Rechtsanwalt Dr. Michael Jaffé von der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, hat alle Aktien an der Wirecard Romania SA erfolgreich an den führenden europäischen Zahlungsdienstleister SIBS verkauft.

Wirecard Romania bietet seit mehr als 25 Jahren Zahlungsdienstleistungen und die dafür notwendigen Technologielösungen für alle großen Banken in Rumänien an und bedient auch Banken in Moldawien. Ihre Tochtergesellschaft Romcard nimmt eine führende Position im rumänischen Zahlungsverkehr ein. Mit der weiteren Tochtergesellschaft Supercard Solutions & Services verfügt sie über einen hohen Marktanteil auf dem Markt für händlerbezogene Value-Add-Services, einschließlich Treuesystemen und End-to-End-Marketing-Aktivitäten. Die Gesellschaften haben ihr Geschäft unabhängig vom Konzern geführt. Sie führen dieses ohne Unterbrechung und mit einer starken operativen Aufstellung fort.

Der Kauf wurde heute vollzogen: SIBS führt den Betrieb nahtlos fort. SIBS ist ein voll integrierter Zahlungsdienstleister mit einer markführenden Position in Portugal und einer bedeutenden Stellung in wachstumsstarken Ländern in Europa und Afrika. SIBS bietet ein breites Spektrum von digitalen und E-Commerce Lösungen über ATM und POS Netzwerke, Kartenprodukten und Personalisierungen an. Durch die Transaktion erschließt sich SIBS den rumänischen Markt und dehnt dadurch ihre Stellung und Bedeutung in Osteuropa weiter aus.