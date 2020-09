BERLIN (dpa-AFX) - Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags sehen in den US-Sanktionen gegen deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 keinen eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht. Solange die USA maßvoll agierten und sich auf den Schutz nationaler Sicherheitsinteressen und die negativen Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft beriefen, "kann das Völkerrechts dem Ergreifen von extraterritorialen Sanktionen nur wenig entgegensetzen", heißt es in einem Gutachten, das die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen in Auftrag gegeben hat und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Bundesregierung bekräftigte am Montag dennoch ihre Zweifel an der Rechtmäßigkeit des US-Vorgehens. "Die Bundesregierung hat starke Zweifel an der Völkerrechtskonformität solcher extraterritorialen Sanktionen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Wir werden dieses Gutachten nun natürlich genau prüfen und auswerten."