WASHINGTON (dpa-AFX) - Die "New York Times" hat Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump und seiner Firmen aus rund zwei Jahrzehnten in die Hand bekommen. Trump weist den Bericht der renommierten Zeitung als "totale Fake News" zurück. Sein Sohn Donald Trump Jr. bestritt in einem Interview nichts davon. Er warf der "New York Times" aber vor, ein "selektives Bild" zu zeichnen. Auffällige Informationen aus dem Bericht auf einen Blick:

- Trump kam in den Jahren 2016 und 2017 lediglich auf einen Betrag von jeweils 750 Dollar bei der Einkommensteuer auf Bundesebene. Von den 18 Jahren, zu denen die "New York Times" die Unterlagen vorliegen hat, habe er in 11 Jahren gar keine Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt.