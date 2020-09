Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wiesbaden (ots) -- Das FreeStyle Libre 3 System liefert Menschen mit Diabetesautomatisch auf die Minute genaue Echtzeit-Glukosemesswerte über14 Tage hinweg, eine unübertroffene Messgenauigkeit undoptionale Glukose-Alarme direkt auf das Smartphone- Mit dem kleinsten und dünnsten derzeit verfügbaren am Körper zutragenden Sensor (in etwa von der Größe zweierübereinanderliegender 5-Cent-Münzen) können FreeStyle Libre 3Verwender ihre Glukosewerte diskret und bequem jederzeiteinsehen.- Als Weiterentwicklung der bewährten FreeStyle Libre 2Sensorleistung mit neuem Design und zum gleichen bezahlbarenPreis wie die Vorgänger-Versionen3 ist das FreeStyle Libre 3System die neueste Innovation zu der weltweit führendenTechnologie für das kontinuierliche Glukosemonitoring von AbbottAbbott, der weltweit führende Technologie-Anbieter im Bereich deskontinuierlichen Glukosemonitorings (CGM)(9), gab heute bekannt, dass seinbrandneues FreeStyle Libre 3 System das CE (Conformité Européenne)-Kennzeichenerhalten hat. Somit darf es nun auf dem europäischen Markt für die Verwendungdurch Menschen mit Diabetes in Verkehr gebracht werden. Die FreeStyle Libre 3Technologie liefert kontinuierliche Echtzeit-Glukosewerte automatisch minütlichauf das Smartphone(5), bietet 14 Tage lang eine unübertroffeneMessgenauigkeit(2) bei dem kleinsten und dünnsten(1) Sensordesign zum gleichenbezahlbaren Preis(3) wie die Vorgänger-Versionen des Systems."Solange wir Potenzial für Verbesserungen sehen, wird Abbott nicht aufhören,weitere Innovationen zu entwickeln. FreeStyle Libre 3 ist das neueste Beispieldafür: der kleinste derzeit verfügbar Sensor, der lebensveränderndeVerbesserungen und die höchste Messgenauigkeit in seiner Klasse bietet," sagteJared Watkin, Senior Vice President für den Bereich Diabetes Care bei Abbott."Die Menschen, die mit Diabetes leben, stehen im Mittelpunkt unseresDesignprozesses. Wir haben unsere Technologie der neusten Generation nochdiskreter gestaltet - für noch mehr Anwenderfreundlichkeit durch ein möglichsteinfaches und nahtloses Diabetesmanagement."Mit einer Tragedauer von 14 Tagen beinhaltet das FreeStyle Libre 3-System denselbst anzubringenden CGM-Sensor mit der längsten Nutzungsdauer(10) auf demMarkt. Mit Hilfe eines einteiligen Applikators wird der Sensor einfach(7) aufder Rückseite des Oberarms angebracht - ohne schmerzhaftes Fingerstechen(11) zurPrüfung der Glukosewerte.Um möglichst vielen Menschen mit Diabetes den Zugang zu den bedeutenden