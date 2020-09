Madrid/ Mönchengladbach (ots) -



- Santander ausgezeichnet als "Best Bank for Diversity and Inclusion" und als

"Best Bank for SMEs" (kleine und mittelständische Unternehmen).

- Euromoney betonte die ambitionierten Ziele von Santander in Bezug auf

Diversität und Inklusion sowie die Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser

Ziele in einem globalen Netzwerk.

- Besonders hervorgehoben wurden die Vorteile, die das globale

KMU-Franchisesystem von Santander während der Covid-19-Pandemie geboten hat.



Euromoney hat Santander im Rahmen seiner "Excellence in Leadership"-Awards 2020

als "World's Best Bank for Diversity and Inclusion" und als "World's Best Bank

for SMEs" ausgezeichnet. Es ist das dritte Mal innerhalb von fünf Jahren, dass

Santander den Preis in der Kategorie KMU (Kleine und mittelständische

Unternehmen) gewonnen hat, und zum ersten Mal überhaupt wurde Santander als

beste Bank für Diversität und Inklusion ausgezeichnet.









Santander hat eine Reihe von Initiativen zur Förderung von Diversität und

Inklusion umgesetzt, darunter die Einführung eines globalen Mindeststandards für

Elternurlaub in all ihren Märkten. Auch Mikrofinanzprogramme, die

einkommensschwache und unterversorgte Bevölkerungsgruppen bei der Gründung von

Kleinunternehmen unterstützen, zählen zu diesen Initiativen. Die Bank hat sich

darüber hinaus eine Reihe von Zielen gesetzt, um Diversität und Inklusion

innerhalb des Unternehmens weiter zu erhöhen, darunter die Erreichung eines

Frauenanteils von 40 bis 60 Prozent im Vorstand im nächsten Jahr.



Banco Santander hat in den vergangenen zwei Jahren auch den höchsten Rang im

Bloomberg Gender Equality Index erreicht. Mit der Auszeichnung von Santander als

beste Bank für Diversität und Inklusion unterstrich Euromoney die Reichweite und

Ambitionen der Diversity- und Inklusionsprogramme von Santander sowie die

Fähigkeit des Unternehmens, diese Programme über unterschiedliche Historien,

Kulturen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen hinweg umzusetzen.



Ana Botin, Group Executive Chairman Banco Santander, zeigte sich dankbar über

die Auszeichnung für Diversität und Inklusion: "Wir sind entschlossen, eine

verantwortungsbewusstere Bank aufzubauen, und haben uns eine Reihe ehrgeiziger

Zwischenziele gesetzt, die uns helfen sollen, dieses große Ziel zu erreichen.

Wir haben zwar noch viel zu tun, aber wir machen Fortschritte und sind dankbar,

dass Euromoney unsere Bemühungen um den Aufbau eines vielfältigeren und

inklusiveren Unternehmens anerkannt hat."



Beste Bank für kleine und mittelständische Unternehmen



Die Auswirkungen von Covid-19 haben die Verleihung der Euromoney-Auszeichnungen



