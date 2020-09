Human Horizons stellt das Super-SUV HiPhi X auf der Beijing Auto Show 2020 vor

BEIJING, 28. Sept., 2020 /PRNewswire/ – Chinas führendes Elektro-SUV der Premiumklasse, der HiPhi X, feiert sein Debüt auf der Beijing Auto Show 2020. Das von Human Horizons in Shanghai entworfene und gebaute HiPhi X glänzt durch modernste technische Innovation, nachhaltige Fertigungsverfahren und hochmodernes Design – und ist außerdem das erste entwicklungsfähige Super-SUV der Welt. Auf der Ausstellung wird Human Horizons eine weitere Gelegenheit haben, spezifische technische Elemente des HiPhi X zu präsentieren, darunter eine Reihe von weltweit einmaligen Innovationen, die das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Elektrozeitalter der intelligenten Mobilität machen.

Nach einer fünfmonatigen Verzögerung aufgrund der COVID-19-Pandemie ist die Beijing Auto Show die erste große internationale Automesse, die seit Ausbruch der Pandemie stattfinden wird. Die Veranstaltung ist auch eine willkommene Gelegenheit für viele lokale Unternehmen, ihre neuesten Entwicklungen vorzustellen. Darüber hinaus werden die neuesten Modelle von internationalen Automobilherstellern ausgestellt. Im Grenzbereich der Luxusautos und der technologischen Innovation (TECHLUXE) wird der HiPhi X von Human Horizons zusammen mit Marken wie Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini und Aston Martin sowie mit deren technischen Partnern Huawei, Bosch und anderen ausgestellt.

Der als weltweit erstes berührungsloses, türgriffloses Serienfahrzeug geltende HiPhi X verfügt außerdem über zahlreiche beeindruckende, weltweit erstmalige Funktionen, wie z. B. die vollautomatisierte Parkfunktion (Autonomous Valet Parking, AVP) nach der Autonomiestufe 4, ein 5G-V2X-Kommunikationsnetzwerk, die größte Anzahl von Sprachsteuerungsfunktionen in einem Serienfahrzeug sowie Gesichtserkennungsfunktionen.

Der HiPhi X bietet einige der modernsten Softwarefunktionen der Branche. Das Super-SUV des chinesischen Herstellers verfügt über die weltweit größte Bandbreite für die Datenübertragung im Fahrzeug sowie über eine hochmoderne, sichere und entwicklerfreundliche elektrische HOA-Architektur, was eine ständige Weiterentwicklung ermöglicht. Das Fahrzeug ist in der Lage, seine Systeme, die Fahrzeuginsassen und die Umgebung mithilfe von 562 eingebauten Sensoren in Echtzeit und kontinuierlich zu überwachen. Over-the-Air-Updates bieten Möglichkeiten der kontinuierlichen Verbesserung für alle Fahrzeugsysteme und alle technischen Merkmale, einschließlich Leistung, UX-Schnittstellen und Sitzregelung.