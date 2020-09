Best in Top-Zertifikat

Das neue Best in Top-Zertifikat bietet neben dem optimalen Einstiegszeitpunkt in den EuroStoxx50-Index die Chance auf eine Gesamtrendite von 30 Prozent.

Einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu einem möglichst tiefem Kursniveau zu finden, ist der unerfüllbare Wunschtraum aller Anleger. Das ideale Timing für einen optimalen Einstieg gelingt weder Privatanlegern noch professionellen Marktteilnehmern. Dieses Idealszenario kann auch das neue HVB-Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index nicht bieten. Allerdings besteht bei diesem Zertifikat die Chance, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) einzusteigen, was in der derzeit volatilen Marktphase ein unbestreitbarer Vorteil sein kann.