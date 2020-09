Ein ETF für alle(s)! So würden wir als Einsteiger investieren

"Just One III - Ein Produkt für die ganze Welt" - Börsenneulinge aufgepasst: Tobias und Christian stellen Euch heute drei diversifizierte ETFs vor, mit denen Ihr einen unkomplizierten Einstieg in die Börsenwelt und in Eure persönliche Altersvorsorge bekommt. Vielleicht habt Ihr auch Verwandte, Freunde und Bekannte, die genau vor dieser Herausforderung stehen. Auch erfahrene Anleger, die nach einem möglichst kostengünstigen sowie ein über viele Regionen, Branchen und Märkte hinweg breitgestreutes ETF-Portfolioprodukt suchen, werden hier fündig. Ob Tobias und Christian die eierlegende Wollmilchbörsensau gefunden haben und welcher ETF es in das echtgeld-Depot geschafft hat, erfährst Du im Video.





