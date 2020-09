Börsengänge in Deutschland sind in diesen Tagen nicht immer vom Erfolg gekrönt. Nachdem in der vergangenen Woche Knaus Tabbert und Hensoldt bei der Premiere keine Erfolgsstories waren, setzt sich die Problematik heute fort. Die Aktien von Siemens Energy sind am Morgen im Rahmen einer Notierungsaufnahme an die Börse gegangen. Das Listing fand im regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt statt.Der erste Kurs für das ...