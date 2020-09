PCI Pharma Services stellt erste digitale Plattform für Lieferkettendaten und -Analysen in Echtzeit vor

PCI Pharma Services (PCI) , PCI Pharma Services (PCI), ein führender globaler Anbieter von Outsourcing-Lösungen für die pharmazeutische und biopharmazeutische Industrie, gab heute die Einführung von pci | bridge bekannt. pci | bridge ist eine innovative digitale Plattform, die Kunden einen schnellen Überblick über ihre klinische und kommerzielle Lieferkette verschafft und Daten und Einblicke für eine informierte Entscheidungsfindung umgehend bereitstellt. Über einen flexiblen Entwicklungsprozess, an dem wichtige Kunden mitwirkten und Anregungen lieferten, konzipierte PCI eine branchenführende digitale Schnittstelle, die Kunden mehr Transparenz bietet. Dadurch werden Zeit und Ressourcen eingespart und lebensverändernde Therapien schneller den Patienten zur Verfügung gestellt. Die Einführung von pci | bridge ist eine von vielen Initiativen, die PCI gestartet hat, um die digitale Transformation als Kernstück in seine Geschäftsstrategie aufzunehmen.

pci | bridge digital platform logo (Photo: Business Wire)

„Bei PCI blicken wir stets in die Zukunft und sehen das Potenzial, das Technologien und digitale Systeme für die pharmazeutische Lieferkettenindustrie bereithalten“, so Salim Haffar, Chief Executive Officer, PCI Pharma Services. „Vor zwölf Monaten haben wir als Organisation die bewusste Entscheidung getroffen, mehr in diesen Bereich zu investieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und unsere IT an unser Wachstum anzupassen. Die Einführung von pci | bridge stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg der digitalen Transformation dar. Wir sind davon überzeugt, dass unser einzigartiges Angebot die Art und Weise, wie unsere Kunden mit uns interagieren, vereinfachen und eine erstklassige Kundenerfahrung schaffen wird.“

Als direkte Verbindung zwischen PCI und Kunden wird die Plattform Echtzeit-Informationen für Kunden leicht zugänglich machen, einschließlich Bestands-, Produktions-, Vertriebs- und Versanddaten, die in organisierten, anpassbaren Formaten angeboten werden. Die Plattform verfügt auch über ein Dokumenten-Repository, in dem elektronische Unterlagen an einem zentralen Ort gespeichert und abgerufen werden können, sowie über auf der Plattform gesicherte digitale Unterschriften.