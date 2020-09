CPS Energy veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für 2019

Das Versorgungsunternehmen adaptiert sein „Tried & True with the New" für größere Umweltvorteile.

SAN ANTONIO, 28. September 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy, der landesweit größte kommunale Strom- und Erdgasversorger, hat seinen Bericht zur umweltfreundlichen Nachhaltigkeit und Stewardship 2019 veröffentlicht. Der Bericht, der auch Daten bis zum Kalenderjahr 2019 umfasst, hebt die Schwerpunkte und Ergebnisse hervor, die das Versorgungsunternehmen und die Community gemeinsam erarbeitet haben. Zu den erzielten umweltfreundlichen Errungenschaften gehören signifikante Emissionssenkungen von Kohlendioxid (CO 2 ), Stickoxiden (NOx), Schwefeldioxid (SO 2 ), Quecksilber (Hg) und Feinstaub (PM) sowie ein geringerer Wasserverbrauch und eine geringere Abfallproduktion.