Hyprevention erhält frisches Kapital zur Vermarktung des Wirbelsäulenimplantats V-STRUT in den USA

Hyprevention hat neues Kapital für das Wirbelsäulenimplantat V-STRUT aufgenommen. Mit den Mitteln soll das Vorhaben umgesetzt werden, das Produkt auf dem US-amerikanischen Markt für Wirbelsäulenfrakturen zu vermarkten. Das Wirbelsäulenimplantat V-STRUT ist für den Einsatz bei der Behandlung von Wirbelfrakturen indiziert. Im Mai 2019 wurde ein US-Patent für V-STRUT erteilt und im März 2020 erhielt das Gerät die 510(k)-Freigabe der FDA.

„Wir freuen uns, dass unsere bestehenden Investoren mit der Erhöhung ihres Investments in das Unternehmen Vertrauen in unsere Produktentwicklung und Kommerzialisierungspläne für den US-Markt gezeigt haben“, so Cecile Vienney, CEO.