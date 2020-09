Huawei rüstet seine intelligenten IP-Netzwerklösungen vollständig auf, um neue Treiber für die digitale Transformation der Industrie zu schaffen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2020 veranstaltete Huawei ein

Gipfeltreffen unter dem Motto "Beschleunigung der digitalen Transformation der

Industrie durch szenarienübergreifende intelligente Konnektivität." Auf diesem

Gipfeltreffen kündigte Huawei an, dass es seine intelligenten

IP-Netzwerklösungen vollständig modernisiert, zwei Plattformen (Software und

Hardware) umgestaltet, die dreischichtige Architektur intelligenter IP-Netzwerke

mit "Superkapazität, intelligenter Erfahrung und autonomem Fahren" neu erfunden

und "vier Motoren" weiter innoviert hat. Diese strategischen Schritte

bekräftigen Huawei in seinen unablässigen Bemühungen, gemeinsam mit Partnern und

Kunden szenarioangepasste Lösungen zu entwickeln und so branchenübergreifend

neue Impulse für die Digitalisierung zu setzen.



Datenkommunikationsnetzwerke haben sich von IPv4-basierten Netzwerken für die

Mensch-Maschine-Interaktion im IP-Zeitalter zu Multiprotocol Label Switching

(MPLS)-basierten Netzwerken für die Mensch-Mensch-Interaktion im

All-IP-Zeitalter und schließlich zu den Netzwerken im heutigen intelligenten

IP-Zeitalter entwickelt.







hat Huawei auf dem Gipfeltreffen die folgenden strategischen Schritte

angekündigt:



1. Umgestaltung von zwei Plattformen (Hardware und Software), um vollständig auf

intelligente IP-Netzwerke vorbereitet zu sein



Huawei hat seine Hardware-Plattform, die sich durch eingebaute

KI-Beschleunigungsengines auszeichnet, vollständig aufgerüstet, um die

Datenverarbeitung zu verbessern und dadurch intelligente IP-Netzwerke

vollständig zu unterstützen. Um die massive Konnektivität von allem zu

unterstützen, sind modulare Geräte mit großer Kapazität mit 400GE-Ports

ausgestattet, die in der Lage sind, eine digitale Flut zu adressieren, während

kompakte Geräte in fester Form einen umfassenden Zugriff von 155 Mbit/s bis 400

Gbit/s unterstützen. Solche Hardware-Features ebnen den Weg für den Aufbau einer

ultrabreitbandigen, intelligenten und umweltfreundlichen intelligenten

IP-Hardware-Plattform für Kunden.



Was die Software-Plattformen betrifft, so ist die traditionelle Software für

IP-Geräte geschlossen, ungeschickt und reagiert nicht auf Dienste. Huawei formt

das IP-Netzwerkbetriebssystem mit seiner neuen Softwareplattform YUNSHAN um. Die

Plattform verfügt über eine dynamische, intelligente und offene Architektur und

ermöglicht eine flexible Montage unter Verwendung modularer funktionaler

Komponenten über Geräte hinweg, was eine schnelle Lieferung entsprechend den Seite 2 ► Seite 1 von 3



Im Einklang mit seiner Entwicklungsstrategie für ein "intelligentes IP-Netzwerk"hat Huawei auf dem Gipfeltreffen die folgenden strategischen Schritteangekündigt:1. Umgestaltung von zwei Plattformen (Hardware und Software), um vollständig aufintelligente IP-Netzwerke vorbereitet zu seinHuawei hat seine Hardware-Plattform, die sich durch eingebauteKI-Beschleunigungsengines auszeichnet, vollständig aufgerüstet, um dieDatenverarbeitung zu verbessern und dadurch intelligente IP-Netzwerkevollständig zu unterstützen. Um die massive Konnektivität von allem zuunterstützen, sind modulare Geräte mit großer Kapazität mit 400GE-Portsausgestattet, die in der Lage sind, eine digitale Flut zu adressieren, währendkompakte Geräte in fester Form einen umfassenden Zugriff von 155 Mbit/s bis 400Gbit/s unterstützen. Solche Hardware-Features ebnen den Weg für den Aufbau einerultrabreitbandigen, intelligenten und umweltfreundlichen intelligentenIP-Hardware-Plattform für Kunden.Was die Software-Plattformen betrifft, so ist die traditionelle Software fürIP-Geräte geschlossen, ungeschickt und reagiert nicht auf Dienste. Huawei formtdas IP-Netzwerkbetriebssystem mit seiner neuen Softwareplattform YUNSHAN um. DiePlattform verfügt über eine dynamische, intelligente und offene Architektur undermöglicht eine flexible Montage unter Verwendung modularer funktionalerKomponenten über Geräte hinweg, was eine schnelle Lieferung entsprechend den