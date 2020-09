× Artikel versenden

Dow Jones Index Proctor&Gamble - Macht glücklich und Reich!

Es gibt gute Unternehmen, im Dow es gibt natürlich auch welche die nicht Top aufgestellt sind und dann gibt es einen absoluten Titan in Procter&Gamble. Dieses Unternehmen hat tausende Aktionäre Reich gemacht und wird es auch weiterhin tun. Warum das so ist, erklären wir in diesem Artikel!





