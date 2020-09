Mavenir erwirbt ip.access zur Erweiterung des OpenRAN-Funkportfolios für CSPs und private Unternehmensnetzwerke

Mavenir, ein führender Anbieter von durchgehender Cloud-nativer Netzwerksoftware für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs), gibt heute die Übernahme von ip.access Ltd bekannt, einem führenden Anbieter von 2G-, 3G-, 4G- und 5G-fähigen Small-Cell-Lösungen. Diese Übernahme erweitert die Führungsposition von Mavenir im OpenRAN-Funk an drei Fronten:

Kommunikationsdienstleister : Erweiterung des OpenRAN-Portfolios um 2G- und 3G-Fähigkeiten

: Erweiterung des OpenRAN-Portfolios um 2G- und 3G-Fähigkeiten Unternehmen : Aufnahme eines vollständigen Pakets an Funklösungen für Unternehmen im Rahmen der Private-Network-Angebote von Mavenir, einschließlich OnGo/CBRS-zertifizierter Lösungen

: Aufnahme eines vollständigen Pakets an Funklösungen für Unternehmen im Rahmen der Private-Network-Angebote von Mavenir, einschließlich OnGo/CBRS-zertifizierter Lösungen Nicht traditionelle Netzwerke : Nutzung marktführender softwaredefinierter vRAN-Lösungen für Luft-, See-, Land- und Fernnetze mit Lösungen der nächsten Generation in der Luft, an Land und auf See.

„Die Betreiber sind bestrebt, ihre 2G/3G-Netze im Zuge der Migration zu 4G und 5G umzugestalten“, sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. „Wir gehen davon aus, dass wir diesen Betreibern ein nahtloses Single-RAN-Angebot mit Multi-Funk-Zugangstechnologie zur Verfügung stellen werden, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile fortschrittlicher Funklösungen über alle Schichten hinweg zu nutzen.“

„Mit ip.access kommt ein starkes Standbein in den Bereichen 2G, 3G und 4G sowie im Unternehmensbereich hinzu, von dem wir glauben, dass es die Marktführerschaft von Mavenir stärkt“, sagte Aniruddho Basu, SVP und GM des Bereichs Emerging Business bei Mavenir. „Die Zusammenlegung unserer Vermögenswerte verbessert unser Angebot für End-to-End-Netzwerke, bietet einen einzigen „Multi-G“-RAN-Entwicklungspfad für Netzbetreiber und schafft ein marktführendes Angebot für den Unternehmensmarkt für private Netzwerke.“

„Viele Teilnehmer in vielen Netzen und Regionen benötigen GSM- und 3G-Dienste mit LTE, auch wenn 5G eingeführt wird. Die OpenRAN- und Enterprise-Lösungen von Mavenir in Kombination mit den Multi-Radio-Access-Technologien von ip.access positionieren das kombinierte Unternehmen perfekt für diese Zukunft“, sagte Richard Staveley, CEO von ip.access.

Nick Johnson, Gründer und CTO von ip.access, fügte hinzu: „CBRS/OnGo in den USA und gemeinsame Frequenzinitiativen in Europa sind nur einige der potenziellen Möglichkeiten. Es geht nicht mehr nur um Verbraucherdienste, sondern auch um private Industrienetzwerke, geschlossene Netzwerke für Berufsgruppen in Bereichen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Freizeit und Gastgewerbe und noch viel mehr. Wir freuen uns darauf, unsere langjährige Erfahrung in privaten Netzwerken zur Ergänzung des bestehenden Portfolios von Mavenir einzusetzen, um diesen enorm erweiterten Kundenstamm zu bedienen.“