FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gorleben:

"Die Überraschung im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist nicht, was drinsteht, sondern das, was herausfällt: Gorleben. Dass der Salzstock so früh schon als ungeeignet aus der Endlagersuche ausscheidet, wird nicht nur die Geologen überraschen, die den Standort über Jahrzehnte für geeignet gehalten haben. Es mag bessere Standorte in Deutschland geben. Es ist allerdings eine kühne Behauptung der Gesellschaft, das jetzt schon und zwar für 54 Prozent der Fläche der Bundesrepublik sagen zu können. Auf dieser Fläche verteilen sich die neunzig "Teilgebiete", die zwar nicht annähernd so gut erkundet sind wie Gorleben, auf denen die Suche nun aber weitergehen soll. Eine Ära geht damit zu Ende - eine neue hat begonnen, und die könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit so enden wie die alte. (.)"/yyzz/DP/nas