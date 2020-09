AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener ZeitungW" zur Endlagersuche:

"Bayerns Regierungschef Söder beschwert sich darüber, dass in seinem Bundesland zu viele Gebiete ausgewiesen seien. Sachgemäß ist diese Reaktion nicht, mit der sich der CSU-Chef als talentiertester Vertreter des St.-Floriansprinzips erweist: "Heiliger Sankt Florian, verschon' mein Haus, zünd and're an!" Söder sät grundlos Zweifel am wissenschaftlichen Verfahren und untergräbt die Akzeptanz für einen Prozess, auf den sich nach harten langwierigen Kämpfen alle politischen Kräfte und Ebenen verständigt haben. Wie manch militanter Atomkraftgegner lädt Söder eine ohnehin emotionale Debatte erneut auf. So wird Vertrauen verspielt, das in diesem Verfahren dringend nötig ist. All diejenigen, die in einer Region leben, die nicht als geeignet für ein Endlager gilt, müssen sich selbst fragen, ob sie den Rat der Experten anders bewerten und kommentieren würden, als sie es nun tun, wenn künftig vor ihrer Haustür gegraben und erkundet würde. Sich dessen bewusst zu sein, gehört zu einer fairen Debatte über den Bericht."