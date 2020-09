Merkel und Ministerpräsidenten beraten über Corona-Strategie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Bei der Videokonferenz (14.00) geht es um eine Abstimmung der Strategie für Herbst und Winter vor dem Hintergrund gestiegener Ansteckungszahlen. Diskutiert wurde vor den Beratungen über bundesweit einheitliche Regeln für ein regionales Vorgehen, etwa ein Ampel-Warnsystem oder Teilnehmerbeschränkungen für Feiern. Auch eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen ist im Gespräch. Merkel hatte bei einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums am Montag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen vor einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland gewarnt. Wenn diese sich wöchentlich so weiterentwickelten, werde es zu Weihnachten 19 200 Neuinfektionen am Tag geben./jr/DP/nas