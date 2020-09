UN-Generaldebatte geht mit Rede von Außenminister Maas zu Ende

NEW YORK (dpa-AFX) - Unter anderem mit einem Video-Beitrag von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) geht an diesem Dienstag (ab 15.00 Uhr MESZ) die diesjährige Generaldebatte der UN-Vollversammlung zu Ende. Neben Maas sollen unter anderem Vertreter Israels, Nordkoreas und der Vereinigten Arabischen Emirate sprechen.

Seit vergangenem Dienstag - mit zwei Tagen Pause dazwischen - haben Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten bei der Generaldebatte Reden gehalten. Wegen der Coronavirus-Pandemie geschah das allerdings nicht live im UN-Hauptquartier in New York, sondern per vorab aufgezeichneten Video-Reden. Die sonst üblichen zahlreichen Nebenveranstaltungen und bilateralen Treffen sind wegen der Pandemie auf wenige Online-Events zusammengeschrumpft./scb/cah/DP/nas