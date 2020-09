Nel Asa, Nikola und Gold – so geht es weiter…

Liebe Leser, um unseren Turbo-Dienst zu bewerben braucht es manchmal auch optisch einen kleinen Nachweis. Seit Juni ging kein einziger DAX-Trade schief, aber auch sonst spricht unsere Historie und unser Bestand Bände. Zuletzt hatten wir Gold aufgestockt im Tradingdepot, auch Nel Asa gekauft. Hier einmal der aktuelle Screenshot des Turbo-Dienstes, der seit März 128% zulegen konnte – ohne konkrete WKNs zu nennen, daher die Schwärzung, die unseren Abonnenten vorbehalten sind und die jeden Trade minutengenau erfahren.

Sie sehen – DAX-Inliner, Turbos, Discount-Optionsscheine, Feierabendtrades – wir handeln mit Hand und Fuß und vor allem dem Thema Sentiment und lassen uns nicht irre machen durch unnötige und fehl platziere Stopp-Kurse. Wir öffnen oder schließen Trades, wenn unsere Erfahrung und Markt-Kenntnis dies sagt und nicht, wenn eine Linie oder eine Art System dies befehlen. Dafür haben wir nicht 120 Jahre Börsenerfahrung kumuliert im Team. Also – wer bei Nikola, Biontech, DAX oder Delivery oder Euro-Dollar den nächsten Trade mitnehmen will – testet uns gerne hier. Übrigens – auch im Markenwertportfolio, aufgebaut erst vor 4 Wochen, gibt es schon den ersten 100%er. Wohlgemerkt – mit Hebel 2,5! Wir freuen uns aktuell, dass unsere Abonnenten soviel Spaß mit uns haben und werden bis Jahresende keine Experimente machen, dass dies verloren geht. Im Gegenteil – kontrollierte Offensive mit Kopf und Sentiment – unser Ansatz. Eine schöne Börsenwoche Euch allen und bis im Abodienst oder an unseren Trainingstagen.