Leclanché meldet Halbjahresergebnisse 2020 mit 52% Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr



- Die Einnahmen stiegen um 52,1% im Vergleich zu H1-2019

- Umsatzverschiebungen durch längere Hochlaufphase der Produktion als erwartet



- Betriebsverlust in Prozent des Umsatzes auf 36,5% verbessert

- Signifikanter Schuldenabbau nach der Umstellung am 17. September 2020

- Einnahmen für das Gesamtjahr 2020 werden deutlich über 2019 liegen

(in Millionen CHF) H1 2020 H1 2019 V% Einnahmen 10.7 7.0 +52.1% Betriebsverlust -30.3 -31.4 -3.4% Betriebsverlust in % des Umsatzes -284% -447% -36.5% Finanzielle Einnahmen und Ausgaben -7.1 -2.2 +219.9% Nettoverlust für die Periode -37.4 -33.7 +11.1% YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 29. September 2020- Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, gab heute einen Halbjahresumsatz von 10,7 Millionen CHF für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2020 bekannt, was einer Steigerung von 52,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.



Wachstum der Einnahmen:



Die Einnahmen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 bestätigen den Haupttrend, den das Unternehmen in seiner Präsentation auf der Jahreshauptversammlung angekündigt hatte:



- Die Geschäftseinheit e-Transport mit einem Umsatz von 6,6 Millionen CHF befindet sich auf einem exponentiellen Wachstumskurs. Das Wachstum in der ersten Jahreshälfte ist in erster Linie auf Lieferungen im Marinesegment an Kongsberg Maritime zurückzuführen. Das erste (von neun) Grimaldi-Schiffen wurde erfolgreich ausgeliefert und in Betrieb genommen. Derzeit durchläuft es Seetests in China , bevor es nach Europa fährt;



- Die Geschäftseinheit Stationär verzeichnete aufgrund der Verschiebung von zwei Projekten in die zweite Hälfte des Jahres 2020 einen Umsatz von nur 1,2 Millionen CHF. Der Baubeginn des St. Kitts-Projekts verzögert sich bis zur Aufhebung der Covid-19-bezogenen Einschränkungen sowie bis zum Abschluss der Genehmigung des Steuererlasses durch die Regierung;