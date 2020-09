Demonstrationsversuch von NTT Com zur Verknüpfung der „IDS Connector“-Technologie der GAIA-X-Plattform und der SDPF auf Basis von Data Trust

Die NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereich für IKT-Lösungen und internationale Kommunikation innerhalb der NTT-Gruppe (TOKYO: 9432), hat heute bekannt gegeben, dass sie ab dem 1. Oktober in einem Demonstrationsversuch mit der International Data Spaces Association (IDSA) 1 zusammenarbeiten wird, um in einer ersten Phase zur Entwicklung einer sicheren, globalen Datenverwaltungsplattform 2 beizutragen, welche die Interoperabilität zwischen Datenplattformen gewährleistet, die in verschiedenen Ländern erstellt und verwaltet werden.

The test environment image (Graphic: Business Wire)

Die Testumgebung für die sichere Weitergabe streng vertraulicher Daten umfasst IDS Connectors3, die Kerntechnologie von GAIA-X4, einer föderierten Dateninfrastruktur für Europa, sowie die IoT-Plattform Things Cloud und die Smart Data Platform (SDPF)5 von NTT Com, wobei in Letzterer Richtlinien von Data Trust6 berücksichtigt werden. Die Demonstration wird neben der Bewertung der Praktikabilität und Funktionsfähigkeit einer neuen Struktur zur angemessenen Kontrolle der Zugriffsrechte für alle Daten auf der Grundlage verwandter Gesetze und Verträge ein neues Licht auf die Anforderungen usw. von Plattformen werfen, die für das internationale Datenmanagement ausgelegt sind. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zur Einrichtung globaler Datenverwaltungsplattformen führen, die lokale Datenplattformen in Ländern auf der ganzen Welt reibungslos verbinden.

In der Demonstration wird eine Testumgebung erstellt, um verschiedene Fälle des internationalen Datenaustauschs zu testen, z. B. die Fernüberwachung von Maschinen im Ausland usw., um die Praktikabilität und Funktionsfähigkeit des Datenaustauschs zu überprüfen. In Zusammenarbeit mit dem NTT Software Innovation Center7 werden IDS Connector und SDPF zunächst in einer Testumgebung in Japan bereitgestellt, um die Systeminteroperabilität und die Verwaltung spezifischer Datennutzungsrechte zu testen. Die Testumgebung in Japan wird dann mit der IDSA-Testumgebung in Deutschland und einer separaten Testumgebung bei der gemeinnützigen schweizerischen Organisation Switzerland Innovation Park Biel/Bienne8 verbunden, um die Praktikabilität und Funktionsfähigkeit des Systems bei der internationalen Kontrolle von Datenzugriffsrechten über die Netzwerke von NTT Com zu testen.