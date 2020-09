---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



BAUWERK GROUP: Nettoergebnis in anspruchsvollem Umfeld leicht verbessert

Der währungsbereinigte Umsatz der Bauwerk Group lag im ersten Halbjahr 2020 um 7.5% unter der Vorjahresperiode. Der Volumenrückgang von 10% widerspiegelt hauptsächlich die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Trotz Umsatzrückgang gelang es dank weiteren Fortschritten bei Materialeffizienz und Produktivität, die Bruttomarge sowie auch die operativen Margen EBITDA auf 10.5% und EBIT auf 5.9% zu verbessern. Das Unternehmensergebnis von CHF 4.7 Mio. liegt um 2% über der Vorjahresperiode.



St. Margrethen, 29. September 2020 - Der konsolidierte Nettoumsatz der Bauwerk Group reduzierte sich im ersten Halbjahr 2020 um 12.3% auf CHF 128.3 Mio. (Vorjahr: CHF 146.2 Mio.). Bereinigt um erhebliche negative Währungseinflüsse betrug der Rückgang - bei Anwendung des Vorjahreswechselkurses -7.5%. Dank der in den letzten Jahren umgesetzten Effizienzfortschritte in der Produktion und unmittelbar eingeleiteten weiteren Sparmassnahmen wurden die Ertragskennzahlen trotz rückläufigem Umsatz verbessert. Im ersten Halbjahr 2020 ergab sich bei einem betrieblichen Ergebnis EBITDA von CHF 13.4 Mio. eine Marge von 10.5%, verglichen mit 9.8% in der Vorjahresperiode.



Neuer Name der Gruppe

Die Bauwerk Group verkauft ihre Produkte unter den beiden bekannten Marken Bauwerk Parkett und Boen. Die Marktbearbeitung ist ausgelegt auf den jeweiligen Verkaufskanal und die geografischen Märkte. Per 1. September 2020 wurde die Gruppe in BAUWERK GROUP umbenannt. Der bewährte Marktauftritt der beiden Marken Bauwerk und Boen wird fortgeführt.



Effizienz weiter verbessert

Die Situation war international pandemiebedingt im ersten Halbjahr uneinheitlich, da sich einzelne Märkte komplett im Lockdown befanden, während in anderen die Bautätigkeit weiterhin möglich war. Insgesamt reduzierte sich das abgesetzte Volumen im ersten Halbjahr 2020 um ca. 10% auf rund 4.1 Millionen Quadratmeter. Trotz Volumen- und Umsatzrückgang gelang es der Gruppe dennoch, die Margen zu halten, respektive zu verbessern. Weiter verbesserte Produktivitäten und Effizienzen in den Werken, Entspannungen am Materialbeschaffungsmarkt, erhebliche Sparmassnahmen in den übrigen Betriebsaufwänden sowie nicht zuletzt auch Entschädigungsbeiträge für Kurzarbeit trugen wesentlich zu dieser positiven Entwicklung bei. Das betriebliche Ergebnis EBITDA betrug CHF 13.4 Mio., gegenüber CHF 14.3 Mio. in der Vorjahresperiode, und resultierte in einer EBITDA-Marge von 10.5% (9.8% im Vorjahr). Adjustiert um negative Währungseffekte belief sich das bereinigte Betriebsergebnis EBITDA auf CHF 14.7 Mio., entsprechend einer EBITDA-Marge von 10.9% (Vorjahresperiode 10.2%). Das Betriebsergebnis nach Abschreibungen EBIT betrug CHF 7.6 Mio. oder 5.9% vom Nettoumsatz, im Vergleich zu CHF 8.1 Mio. oder 5.5% EBIT-Marge im Vorjahr. Adjustiert um die erwähnten Währungseffekte betrug der EBIT CHF 8.6 Mio. oder 6.4% vom Nettoumsatz (Vorjahr 5.9%). Das Unternehmensergebnis des 1. Semesters 2020 betrug CHF 4.7 Mio. und lag damit um 2% über der Vorjahresperiode (CHF 4.6 Mio.).