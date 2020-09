^ DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Immobilien VIB Vermögen AG: Erwerb eines Logistikobjekts in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) - Grundstück in Gelsenkirchen baureif

VIB Vermögen AG: Erwerb eines Logistikobjekts in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) - Grundstück in Gelsenkirchen baureif

---------------------------------------------------------------------------

Erwerb eines Logistikobjekts in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) - Grundstück in Gelsenkirchen baureif



Das Joint Venture aus WDP und VIB hat eine Bestandsimmobilie mit mehreren Mieteinheiten in Bottrop (Nordrhein-Westfalen, Deutschland) erworben, die langfristig vermietet ist. Diese Immobilie ist die zweite Transaktion des Joint Ventures nach dem letztjährigen Kauf eines ca. 40.000 m² großen Entwicklungsgrundstücks in Gelsenkirchen (Deutschland).

Erwerb eines Logistikobjekts in Bottrop



WVI, das Joint Venture von WDP und VIB [1], das im letzten Jahr zur regionalen Expansion beider Unternehmen in den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg gegründet wurde, hat eine bestehende Immobilie im nordrhein-westfälischen Bottrop erworben. Das Objekt, das über mehrere Mieteinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt ca. 13.000 m² verfügt, ist langfristig vermietet. Die gut drittverwendungsfähige Immobilie liegt sehr zentral im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Gelsenkirchen in einem etablierten Gewerbegebiet mit hervorragender Autobahnanbindung.

Grundstück in Gelsenkirchen baureif



Gleichzeitig mit der Rechtswirksamkeit des letztjährigen Joint Ventures [2] erwarben WDP und VIB ein ca. 80.000 m² großes Grundstück zur künftigen Entwicklung einer Logistikeinrichtung in Gelsenkirchen. Die Fläche liegt in einem Industriegebiet und bietet Platz für zwei neue Logistikhallen mit einer Fläche von jeweils 20.000 m². Die Bodensanierung des Brownfields wird noch im Oktober 2020 vom Verkäufer des Grundstücks abgeschlossen sein. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt. Die Vermarktung dieser sanierten Industriefläche befindet sich in vollem Gange. Weitere Informationen zur künftigen Entwicklung sind hier erhältlich.