Der japanische Leitindex Nikkei 225 befindet sich nach wie vor in einer überaus aussichtsreichen Lage. Allerdings fehlt es ihm noch immer an der entsprechenden Durchschlagskraft, um sich des massiven und derzeit limitierenden Widerstandsbereichs zu entledigen…

Rückblick. So hieß es zuletzt an dieser Stelle: „[…] In Anbetracht der Rahmenbedingungen hielt sich der Nikkei 225 sogar vergleichsweise gut. In den letzten Handelstagen gab es den einen oder anderen Versuch, über die 23.300er Marke zu setzen, doch bislang fehlte diesen Versuchen der „letzte Punch“! Mit anderen Worten: Der Index konnte sich nicht entscheidend nach oben absetzen. Das Widerstandscluster um 24.000+ blieb ungefährdet. Insofern bleiben die zuletzt genannten Zonen weiterhin von Bedeutung. Unter die 22.700 Punkte sollte es idealerweise nicht mehr gehen. Das würde den Druck auf der Oberseite hochhalten. Eine Neubewertung der Lage muss erfolgen, sollte es für den Nikkei 225 unter die 22.000 Punkte gehen. Auf der Oberseite könnte der „Abnutzungskampf“ mit dem Widerstandsbereich um 23.300 Punkten vorerst weitergehen.“

Der Kampf um den Bereich um 23.300 Punkte ging in den letzten Handelstagen weiter. Mittlerweile muss man die Widerstandszone auf 23.500 Punkte ausdehnen. Es ist der bereits zuletzt thematisierte „Abnutzungskampf“, den der Index gegenwärtig führt bzw. zu führen hat. Noch immer gelingt es ihm nicht, den entscheidenden Vorstoß in Richtung 24.000+ Punkte auf die Beine zu stellen. Allerdings zeigten die letzten Handelstage auch, dass der Bereich um 22.700 Punkte das Abwärtspotential zu begrenzen scheint. Wieder einmal kreierte ein Rücksetzer, der diesen Bereich erreichte, frisches Kaufinteresse, sodass er schlichtweg „weggekauft“ wurde…

Aus charttechnischer Sicht sind daher die aktuell relevanten Zonen klar definiert: Auf der Oberseite muss es über die Zone 23.300 / 23.500 Punkte gehen, um das Tor in Richtung des zentralen Widerstandsbereiches 24.000+ Punkte aufzustoßen. Sollte es in der aktuellen Konstellation hingegen signifikant unter die 22.700 Punkte gehen, müsste die Lage nunmehr neu bewertet werden.

Die jüngsten japanischen Konjunkturdaten boten das bereits seit geraumer Zeit bekannte ambivalente Bild. In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an. So steht am 01.10. der Tankan-Bericht auf der Agenda. Am Freitag folgt der japanische Arbeitsmarktbericht…

Unterstützung kommt für den Nikkei 225 in diesen Tagen vom Devisenmarkt. Der Japanische Yen konsolidiert gegenwärtig gegen den US-Dollar und büßte hier ein wenig seiner zuletzt gezeigten Stärke bzw. Dominanz ein. Ein schwächerer Yen stützt wiederum die exportorientierten Unternehmen Japans.