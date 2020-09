Drone Delivery Canada unterzeichnet Absichtserklärung mit Astral Aerial Solutions aus Kenia

Gemäß den Bedingungen der LOI werden die Parteien gemeinsam mit der lokalen Regulierungsbehörde (Kenya Civil Aviation Authority) kooperieren und zusammenarbeiten und in Zusammenarbeit Marktchancen für die Drohnenlieferlösung von DDC in Kenia identifizieren und sondieren, um auf eine endgültige Vereinbarung für diesen Markt hinzuarbeiten.

„Wir freuen uns sehr bei unserer ersten internationalen Gelegenheit mit Astral Aerial auf eine Vereinbarung für die Drohnenlogistiklösung von DDC in Kenia hinzuarbeiten. Es gibt zahlreiche mögliche Anwendungen: vom traditionellen Frachttransport für die letzte Meile bis hin zu Bergbau, Öl & Gas, Gesundheitswesen, humanitärer Hilfe und Infrastruktur-Inspektionsdiensten. Astral Aviation, die Muttergesellschaft von Astral Aerial, genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf und wir freuen uns auf den Aufbau einer Geschäftsbeziehung mit der Firma“, meint Michael Zahra, President und CEO von DDC.

„Wir fühlen uns geehrt, mit Drone Delivery Canada zusammenzuarbeiten und von ihrer Erfahrung in der Bereitstellung innovativer drohnengestützter Logistikplattformen in Kanada zu lernen, um diese in Afrika einzusetzen. Die kanadische Technologie kann verschiedenen Sektoren in Afrika, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Anbindung von entlegenen Gemeinschaften, zugutekommen“, erklärt Herr Sanjeev Gadhia, Chief Executive Officer von Astral Aerial Solutions und Astral Aviation.

Über Astral Aerial Solutions Ltd

Astral Aerial Solutions ist ein neu lizenzierter Drohnenbetreiber in Kenia, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Drohnenrevolution in Afrika auszulösen. Das Unternehmen will Afrikas Problem durch eine Anpassung von Technologien und Innovationen lösen, sodass der Kontinent den Sprung in die Zukunft schaffen kann. Die Vision von Astral Aerial besteht darin, die innovativsten, flexibelsten und kostengünstigsten integrierten Lösungen für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und unbemannte Flugsysteme (AUS) anzubieten, die nachhaltige Auswirkungen für seine Kunden haben werden.