In den letzten Tagen gestaltete sich der Handel bei USD/JPY hochgradig spannend. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hatte der Japanische Yen noch das „Kommando“ und hielt den Druck auf den US-Dollar hoch. In dessen Folge musste der US-Dollar noch einmal in Richtung 104,0 JPY abtauchen, ehe er eine Erholung initiieren konnte.



Die aktuelle Konstellation bei USD/JPY lässt ein breites Interpretationsspektrum zu. Auf der einen Seite haben wir weiterhin die negativen, charttechnischen Aspekte. Der US-Dollar ist weiterhin mit intakten Abwärtstrends und massiven Widerständen konfrontiert.

Allerdings lassen sich durchaus auch positive Aspekte ausmachen. Vor allem der potentielle Doppelboden im Bereich von 104,0 JPY (so er sich denn vollendet) sowie die Rückeroberung der 105,1 JPY lassen sich diesbezüglich benennen. Insofern versprechen auch die nächsten Handelstage Spannung.

Bleiben wir zunächst bei dem potentiellen Doppelboden. Die markante Gegenbewegung des US-Dollars nährt nun die Hoffnung auf den Ausbau eines Doppelbodens im Bereich von 104,0 JPY. Mit der Rückeroberung der 105,1 JPY wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung unternommen. Um dieses Szenario aber nachhaltig voranzutreiben, muss der Greenback über die Widerstände um 106,0 JPY und 107,0 JPY setzen. Das hätte den zusätzlichen Effekt, dass er sich gleichzeitig des kurzfristigen Abwärtstrends entledigen würde. Solange der Greenback unterhalb von 107,0 JPY notiert, muss Erholungsbewegungen jedoch eine gewisse Skepsis entgegengebracht werden.

Die nächsten Handelstage stehen ganz im Zeichen zahlreicher und mitunter eminent wichtiger Konjunkturdaten. Diese werden hüben wie drüben veröffentlicht und könnten auch bei USD/JPY für frische Impulse sorgen. Aus Sicht des US-Dollar gilt es, Rücksetzer auf 104,0 JPY zu begrenzen; idealerweise bleiben diese auf 105,1 JPY limitiert. Über kurz oder lang muss es jedoch über die 106,0 JPY bzw. 107,0 JPY gehen, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen